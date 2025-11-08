Росія випустила по Україні 45 ракет та 458 ударних дронів

Вранці 8 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під час нової атаки країна-агресорка РФ атакувала мирні міста та села України 45 ракетами та понад 450 ударними дронами.
Головні тези:
- Для нового акту терору ворог використав 503 засобів повітряного нападу.
- Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях.
Звіт роботи сил ППО 7-8 листопада
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу — 45 ракет (із них — 32 «балістика») та 458 БпЛА різних типів (близько 300 — «шахеди»):
458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим);
- 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. — РФ);
- 10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької обл. — РФ);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. — РФ);
- 3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).
Основні напрямки удару — Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей:
406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
9 ракет різних типів.
Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.
