Росія випустила по Україні 45 ракет та 458 ударних дронів
Володимир Зеленський
Вранці 8 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під час нової атаки країна-агресорка РФ атакувала мирні міста та села України 45 ракетами та понад 450 ударними дронами.

Головні тези:

  • Для нового акту терору ворог використав 503 засобів повітряного нападу.
  • Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях.

Звіт роботи сил ППО 7-8 листопада

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу — 45 ракет (із них — 32 «балістика») та 458 БпЛА різних типів (близько 300 — «шахеди»):

  • 458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим);

  • - 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. — РФ);

  • - 10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької обл. — РФ);

  • - 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. — РФ);

  • - 3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

Основні напрямки удару — Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей:

  • 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

  • 9 ракет різних типів.

Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України.

Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.

