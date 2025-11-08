ДБР оголосило підозру комбату, через якого загинули військові на Дніпропетровщині

Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило, що повідомило про підозру командиру одного з батальйонів, який проігнорував заборону Генерального штабу ЗСУ та зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

Що відомо про рішення ДБР

1 листопада армія РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей — саме це було причиною втрат серед військових та цивільних.

Ворог здійснив атаку двома балістичними ракетами, ймовірно типу “Іскандер”, та трьома ударними безпілотниками “Герань”.

У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу. Поширити

Працівники ДБР дійшли висновку, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки йшло в розріз чинним вимогам та наказам військового керівництва.

Що важливо розуміти, комбату повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

ДБР також наголошує, що наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.