ДБР оголосило підозру комбату, через якого загинули військові на Дніпропетровщині

Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило, що повідомило про підозру командиру одного з батальйонів, який проігнорував заборону Генерального штабу ЗСУ та зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.
Головні тези:
- Командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.
- Підозра стосується виключно рішення, яке призвело до трагічних наслідків.
Що відомо про рішення ДБР
1 листопада армія РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей — саме це було причиною втрат серед військових та цивільних.
Ворог здійснив атаку двома балістичними ракетами, ймовірно типу “Іскандер”, та трьома ударними безпілотниками “Герань”.
Працівники ДБР дійшли висновку, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки йшло в розріз чинним вимогам та наказам військового керівництва.
Що важливо розуміти, комбату повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.
ДБР також наголошує, що наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-