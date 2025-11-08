ССО уничтожили российский "Триумф" и склад боеприпасов в Крыму — видео
ССО уничтожили российский "Триумф" и склад боеприпасов в Крыму — видео

ССО
ССО провели новую успешную операцию в Крыму
Силы специальных операций Украины (ССО) официально подтвердили успешное осуществление ряда ударов по российским военным целям во временно оккупированном Крыму. В рамках новой операции удалось уничтожить пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и боеприпасы 18-й армии РФ.

  • Украинские воины поразили вражеские цели еще больше месяца назад.
  • По соображениям безопасности, результаты атаки раскрывают только сейчас.

ССО провели новую успешную операцию в Крыму

Как сообщает Командование ССО, это удалось сделать благодаря слаженному взаимодействию Движения сопротивления Сил специальных операций и подразделений Deep strike.

Финальный этап этой миссии прошел еще 6 октября 2025, однако о ее результатах не разглашалось ранее с целью сохранения оперативной безопасности.

Представители Движения сопротивления ССО получили разведывательные сведения о расположении боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное, близ Симферополя. Последующая специальная разведка подтвердила размещение вражеского арсенала.

После этого украинские дроны мощно атаковали склад боеприпасов в Крыму.

Более того, также в течение 6 октября воины ССО успели успешно ликвидировать пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Объект ПВО располагался в селе Уютное вблизи Евпатории. С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии; также враг использует этот комплекс для ударов по территории Украины.

По словам украинских воинов, они продолжат совершать асимметричные действия, пока не заставят врага отступить.

