ССО уничтожили российский "Триумф" и склад боеприпасов в Крыму — видео

Силы специальных операций Украины (ССО) официально подтвердили успешное осуществление ряда ударов по российским военным целям во временно оккупированном Крыму. В рамках новой операции удалось уничтожить пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" и боеприпасы 18-й армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские воины поразили вражеские цели еще больше месяца назад.
- По соображениям безопасности, результаты атаки раскрывают только сейчас.
ССО провели новую успешную операцию в Крыму
Как сообщает Командование ССО, это удалось сделать благодаря слаженному взаимодействию Движения сопротивления Сил специальных операций и подразделений Deep strike.
Финальный этап этой миссии прошел еще 6 октября 2025, однако о ее результатах не разглашалось ранее с целью сохранения оперативной безопасности.
После этого украинские дроны мощно атаковали склад боеприпасов в Крыму.
Более того, также в течение 6 октября воины ССО успели успешно ликвидировать пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
По словам украинских воинов, они продолжат совершать асимметричные действия, пока не заставят врага отступить.
