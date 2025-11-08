Україна призупинила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні

8 листопада Державна прикордонна служба України офіційно оголосила про тимчасове призупинення пропускних операцій на кордоні. Що важливо розуміти, це сталося через збій у роботі баз даних митниці.

Пропускні операції на кордоні тимчасово призупинені

Як повідомила пресслужба Держприкордонслужби, причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став "збій в роботі бази даних митниці".

Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

На тлі останніх подій прикордонна поліція Молдови також попередила про призупинення перетину молдовсько-українського кордону.

Ми ведемо діалог з відповідними установами сусідньої держави, які повідомили нас, що вживаються заходи для виправлення ситуації в найкоротший термін, — наголосили там. Поширити

Що важливо розуміти, 3 тижні тому на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES.