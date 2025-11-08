Україна призупинила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні

8 листопада Державна прикордонна служба України офіційно оголосила про тимчасове призупинення пропускних операцій на кордоні. Що важливо розуміти, це сталося через збій у роботі баз даних митниці.
Головні тези:
- Молдова уже підтвердила призупинення перетину молдовсько-українського кордону.
- ЄС почав впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES.
Пропускні операції на кордоні тимчасово призупинені
Як повідомила пресслужба Держприкордонслужби, причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став "збій в роботі бази даних митниці".
На тлі останніх подій прикордонна поліція Молдови також попередила про призупинення перетину молдовсько-українського кордону.
Що важливо розуміти, 3 тижні тому на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES.
Вона фактично є автоматизованою централізованою базою даних, головне завдання якої — електронне відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.
