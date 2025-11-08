Украина приостановила работу всех пунктов пропуска на границе

8 ноября Государственная пограничная служба Украины официально объявила о временной приостановке пропускных операций на границе. Что важно понимать, это произошло из-за сбоя в работе баз данных таможни.

Пропускные операции на границе временно приостановлены

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал "сбой в работе базы данных таможни".

Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и выезд из Украины временно не осуществляется. Просим учесть эту информацию при планировании своего путешествия, — сказано в официальном заявлении.

На фоне последних событий приграничная полиция Молдовы также предупредила о приостановлении пересечения молдавско-украинской границы.

Мы ведем диалог с соответствующими учреждениями соседнего государства, которые сообщили нам, что принимаются меры по исправлению ситуации в кратчайшие сроки, — отметили там.

Что важно понимать, три недели назад на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали внедрять новую цифровую систему въезда и выезда EES.