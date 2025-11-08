Украина приостановила работу всех пунктов пропуска на границе
Категория
Украина
Дата публикации

Украина приостановила работу всех пунктов пропуска на границе

ГПСУ
Пропускные операции на границе временно приостановлены
Читати українською

8 ноября Государственная пограничная служба Украины официально объявила о временной приостановке пропускных операций на границе. Что важно понимать, это произошло из-за сбоя в работе баз данных таможни.

Главные тезисы

  • Молдова уже подтвердила приостановку пересечения молдавско-украинской границы.
  • ЕС начал внедрять новую цифровую систему въезда и выезда EES.

Пропускные операции на границе временно приостановлены

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал "сбой в работе базы данных таможни".

Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и выезд из Украины временно не осуществляется. Просим учесть эту информацию при планировании своего путешествия, — сказано в официальном заявлении.

На фоне последних событий приграничная полиция Молдовы также предупредила о приостановлении пересечения молдавско-украинской границы.

Мы ведем диалог с соответствующими учреждениями соседнего государства, которые сообщили нам, что принимаются меры по исправлению ситуации в кратчайшие сроки, — отметили там.

Что важно понимать, три недели назад на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали внедрять новую цифровую систему въезда и выезда EES.

Она фактически является автоматизированной централизованной базой данных, главной задачей которой является электронное отслеживание пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Эстонии предупреждает Украину о планах Путина
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Днепре выросло количество погибших в результате удара России
Что известно о ситуации в Днепре
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Центробанк РФ прогнозирует падение российской экономики
Российская экономика оказалась на грани падения

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?