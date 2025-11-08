Украина приостановила работу всех пунктов пропуска на границе

8 ноября Государственная пограничная служба Украины официально объявила о временной приостановке пропускных операций на границе. Что важно понимать, это произошло из-за сбоя в работе баз данных таможни.
Главные тезисы
- Молдова уже подтвердила приостановку пересечения молдавско-украинской границы.
- ЕС начал внедрять новую цифровую систему въезда и выезда EES.
Пропускные операции на границе временно приостановлены
Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал "сбой в работе базы данных таможни".
На фоне последних событий приграничная полиция Молдовы также предупредила о приостановлении пересечения молдавско-украинской границы.
Что важно понимать, три недели назад на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали внедрять новую цифровую систему въезда и выезда EES.
Она фактически является автоматизированной централизованной базой данных, главной задачей которой является электронное отслеживание пересечения границы без проставления штампов в паспортах.
