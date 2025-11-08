Благодаря ДШВ держится Покровское направление — Зеленский

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, именно благодаря мощи Десантно-штурмовых войск под натиском российских захватчиков до сих пор держится Покровское направление и вся Донецкая область.
Главные тезисы
- Курская операция стала возможной благодаря силам украинских десантников.
- На результаты ДШВ равняются и другие составляющие Сил обороны Украины.
Зеленский рассказал об успехах ДШВ
Сегодня, 8 ноября, в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Президент Украины поздравил воинов с профессиональным праздником и вручил государственные награды.
По словам главы государства, действительно героическая Курская операция была успешно реализована именно благодаря силам украинских десантников.
Владимир Зеленский в очередной раз заметил, что без поразительных успехов ДШВ на поле боя просто невозможно представить сильные результаты всей Украины.
Именно поэтому украинский лидер публично выразил благодарность за службу каждому воину десантно-штурмовых войск.
Он подчеркнул, что каждое подразделение ДШВ — это гордость.
На этом фоне он призвал украинцев и мир почтить память всех павших воинов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-