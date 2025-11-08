Благодаря ДШВ держится Покровское направление — Зеленский

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, именно благодаря мощи Десантно-штурмовых войск под натиском российских захватчиков до сих пор держится Покровское направление и вся Донецкая область.

Зеленский рассказал об успехах ДШВ

Сегодня, 8 ноября, в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Президент Украины поздравил воинов с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Сегодня мы отмечаем важный день — день наших десантно-штурмовых войск, день очень смелых наших людей, очень сильных людей... Благодаря нашим ДШВ держится Покровское направление, Добропольская операция и держится наша Донецкая, Харьковская, наши южные области. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, действительно героическая Курская операция была успешно реализована именно благодаря силам украинских десантников.

Владимир Зеленский в очередной раз заметил, что без поразительных успехов ДШВ на поле боя просто невозможно представить сильные результаты всей Украины.

Именно поэтому украинский лидер публично выразил благодарность за службу каждому воину десантно-штурмовых войск.

Он подчеркнул, что каждое подразделение ДШВ — это гордость.

На этом фоне он призвал украинцев и мир почтить память всех павших воинов.