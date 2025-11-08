Благодаря ДШВ держится Покровское направление — Зеленский
По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, именно благодаря мощи Десантно-штурмовых войск под натиском российских захватчиков до сих пор держится Покровское направление и вся Донецкая область.

Главные тезисы

  • Курская операция стала возможной благодаря силам украинских десантников.
  • На результаты ДШВ равняются и другие составляющие Сил обороны Украины.

Зеленский рассказал об успехах ДШВ

Сегодня, 8 ноября, в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Президент Украины поздравил воинов с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Сегодня мы отмечаем важный день — день наших десантно-штурмовых войск, день очень смелых наших людей, очень сильных людей... Благодаря нашим ДШВ держится Покровское направление, Добропольская операция и держится наша Донецкая, Харьковская, наши южные области.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, действительно героическая Курская операция была успешно реализована именно благодаря силам украинских десантников.

Владимир Зеленский в очередной раз заметил, что без поразительных успехов ДШВ на поле боя просто невозможно представить сильные результаты всей Украины.

Именно поэтому украинский лидер публично выразил благодарность за службу каждому воину десантно-штурмовых войск.

Он подчеркнул, что каждое подразделение ДШВ — это гордость.

На этом фоне он призвал украинцев и мир почтить память всех павших воинов.

