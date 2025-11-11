Украинские войска проводят контрнаступление в Покровске
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские войска проводят контрнаступление в Покровске

Битва за Покровск — последние подробности
Read in English
Читати українською
Источник: ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) обращают внимание на то, что ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области остается очень сложной. Несмотря на это, Силы обороны Украины совершают успешные контрнаступательные действия, благодаря которым уже удалось замедлить наступление российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Информация об оперативном окружении Покровска не соответствует действительности.
  • В городе ведутся бои, украинские воины пытаются отбросить врага.

Битва за Покровск — последние подробности

Согласно данным аналитиков, Силы обороны Украины недавно смогли освободить Родинское (к северу от Покровска), чтобы удержать северный фланг так называемого "кармана".

Кроме того, указано, что украинские защитники одновременно проводят контрнаступление в Покровске и его западных окрестностях. Главная цель — заблокировать потенциальное продвижение армии РФ на южном фланге "кармана".

Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск, — отмечает команда ISW.

Несмотря на это, солдаты РФ активно прорывают на востоке и юге Покровска.

С высокой вероятностью это свидетельствует о том, что российские оккупанты хотят усилить собственные попытки окружению Сиды обороны в городе и, в конце концов, заставить украинские войска отступить из более широкого "кармана".

Российские силы, вероятно, также сохраняют контроль над огнем по украинским наземным линиям коммуникаций (GLOC) в "кармане", что усложняет украинскую логистику.

Фото: understandingwar.org

