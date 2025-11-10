Генштаб ВСУ заявил о больших потерях армии РФ в Покровске и Мирнограде

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг привлекает все имеющиеся резервы, но только имеет огромные потери.

Россия терпит огромные потери в Покровске и Мирнограде

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.

В Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских окупантов на подступах к городу.

Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности.

Накануне подразделениям, защищающим город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в Покровске. Поделиться

Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В городе продолжаются поисково ударные действия, уничтожаются позиции противника в городской застройке.