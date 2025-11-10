Генштаб ВСУ заявил о больших потерях армии РФ в Покровске и Мирнограде

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг привлекает все имеющиеся резервы, но только имеет огромные потери.
Главные тезисы
- Украинские войска уверенно держат позиции и наносят значительные потери российским оккупантам в Покровске и Мирнограде.
- Обеспечивается логистика, ротация войск, доставка вооружения и эвакуация раненых в городах, где продолжается оборона.
- Генштаб ВСУ опроверг информацию о полном огневом контроле врагом логистических путей украинских вооруженных сил.
Россия терпит огромные потери в Покровске и Мирнограде
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.
В Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских окупантов на подступах к городу.
Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности.
Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В городе продолжаются поисково ударные действия, уничтожаются позиции противника в городской застройке.
