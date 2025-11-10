Генштаб ВСУ заявил о больших потерях армии РФ в Покровске и Мирнограде
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ заявил о больших потерях армии РФ в Покровске и Мирнограде

Покровск
Читати українською
Источник:  Укринформ

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг привлекает все имеющиеся резервы, но только имеет огромные потери.

Главные тезисы

  • Украинские войска уверенно держат позиции и наносят значительные потери российским оккупантам в Покровске и Мирнограде.
  • Обеспечивается логистика, ротация войск, доставка вооружения и эвакуация раненых в городах, где продолжается оборона.
  • Генштаб ВСУ опроверг информацию о полном огневом контроле врагом логистических путей украинских вооруженных сил.

Россия терпит огромные потери в Покровске и Мирнограде

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.

В Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских окупантов на подступах к городу.

Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности.

Накануне подразделениям, защищающим город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в Покровске.

Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В городе продолжаются поисково ударные действия, уничтожаются позиции противника в городской застройке.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Благодаря ДШВ держится Покровское направление — Зеленский
Зеленский рассказал об успехах ДШВ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Штурмовые группы Сил обороны продолжают зачищать Покровск от ДРГ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?