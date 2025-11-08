ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Всего с начала этих суток произошло 185 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно отражают атаки на Покровском направлении, где за сутки было обезврежено почти 100 оккупантов.
  • За последние сутки на украинских защитников было совершено 185 боевых столкновений, противнику нанесены значительные потери.
  • Российские захватчики применили ракетные и авиационные удары, а также взялись за поражение дронами-камикадзе и обстрелы позиций населенных пунктов.

Актуальная ситуация на Покровском направлении 8 ноября

Оперативная информация по состоянию на 22:00 08.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применили 41 ракету и сбросили 71 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3667 дронов-камикадзе и произвели 3732 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 69 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Луч, Лисовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Филиал.

Наши защитники сдерживают напор противника, в некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 93 кафира, из которых 58 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили восемь единиц автомобильной техники и девять беспилотных летательных аппаратов, также поражен танк, артиллерийскую систему, 13 единиц автомобильной техники, пункт управления БпЛА и 11 укрытий для личного состава противника.

