Штурмовые группы Сил обороны продолжают зачищать Покровск от ДРГ

Российские захватчики пытаются инфильтрироваться на северные окраины Покровска, но успехов не имеют. Штурмовые группы Сил обороны продолжают очищать город от неприятеля.
Главные тезисы
- Штурмовые группы Сил обороны успешно зачищают город Покровск от диверсионных групп российских захватчиков.
- Вооруженные силы Украины активно отражают атаки российской армии на северных окраинах города и успешно ликвидируют вражеские действия.
- Логистика украинских подразделений усложнена, однако она обеспечивается в необходимом объеме для продолжения операций в Покровске.
ВСУ отразили 57 штурмов армии РФ на Покровском направлении с начала суток
Об этой группировке войск «Восток» сообщило в Фейсбуке, обнародовав данные по состоянию на 18:00 8 ноября.
Как отмечается, подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток» с начала суток отразили 80 вражеских штурмов.
На Покровском направлении русская армия предприняла 57 попыток потеснить защитников с занимаемых ими позиций. 52 ее атаки уже отбиты.
Россияне пытаются атаковать в районе Мирнограда. Группировка войск "Восток" отмечает: Силы обороны "уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах".
Логистика украинских подразделений усложнена, но обеспечивается в необходимом объеме.
