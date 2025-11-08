Штурмовые группы Сил обороны продолжают зачищать Покровск от ДРГ
Штурмовые группы Сил обороны продолжают зачищать Покровск от ДРГ

Источник:  online.ua

Российские захватчики пытаются инфильтрироваться на северные окраины Покровска, но успехов не имеют. Штурмовые группы Сил обороны продолжают очищать город от неприятеля.

  • Штурмовые группы Сил обороны успешно зачищают город Покровск от диверсионных групп российских захватчиков.
  • Вооруженные силы Украины активно отражают атаки российской армии на северных окраинах города и успешно ликвидируют вражеские действия.
  • Логистика украинских подразделений усложнена, однако она обеспечивается в необходимом объеме для продолжения операций в Покровске.

ВСУ отразили 57 штурмов армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Об этой группировке войск «Восток» сообщило в Фейсбуке, обнародовав данные по состоянию на 18:00 8 ноября.

Как отмечается, подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток» с начала суток отразили 80 вражеских штурмов.

На Покровском направлении русская армия предприняла 57 попыток потеснить защитников с занимаемых ими позиций. 52 ее атаки уже отбиты.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и ликвидации военных РФ. Силы обороны работают непосредственно в городе, штурмовые группы зачищают от захватчиков дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей беспилотников.

Россияне пытаются атаковать в районе Мирнограда. Группировка войск "Восток" отмечает: Силы обороны "уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах".

Логистика украинских подразделений усложнена, но обеспечивается в необходимом объеме.

