Штурмовые группы Сил обороны продолжают зачищать Покровск от ДРГ

Российские захватчики пытаются инфильтрироваться на северные окраины Покровска, но успехов не имеют. Штурмовые группы Сил обороны продолжают очищать город от неприятеля.

ВСУ отразили 57 штурмов армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Об этой группировке войск «Восток» сообщило в Фейсбуке, обнародовав данные по состоянию на 18:00 8 ноября.

Как отмечается, подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток» с начала суток отразили 80 вражеских штурмов.

На Покровском направлении русская армия предприняла 57 попыток потеснить защитников с занимаемых ими позиций. 52 ее атаки уже отбиты.

В Покровске продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и ликвидации военных РФ. Силы обороны работают непосредственно в городе, штурмовые группы зачищают от захватчиков дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей беспилотников. Поделиться

Россияне пытаются атаковать в районе Мирнограда. Группировка войск "Восток" отмечает: Силы обороны "уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах".