Штурмові групи Сил оборони продовжують зачищати Покровськ від ДРГ

Російські загарбники намагаються інфільтруватися на північні околиці Покровська, але успіхів не мають. Штурмові групи Сил оборони продовжують зачищати місто від ворога.

ЗСУ відбили 57 штурмів армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Про це угруповання військ «Схід» повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши дані станом на 18:00 8 листопада.

Як зазначається, підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності угруповання військ «Схід» від початку доби відбили 80 ворожих штурмів.

На Покровському напрямку російська армія здійснила 57 спроб потіснити оборонців із займаних ними позицій. 52 її атаки вже відбито.

У Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та ліквідації військових РФ. Сили оборони працюють безпосередньо в місті, штурмові групи зачищають від загарбників будинок за будинком. Особливу увагу приділяють виявленню та знищенню ворожих екіпажів безпілотників. Поширити

Росіяни намагаються також атакувати в районі Мирнограда. Угруповання військ «Схід» зазначає: Сили оборони «впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях».