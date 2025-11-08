Штурмові групи Сил оборони продовжують зачищати Покровськ від ДРГ

Російські загарбники намагаються інфільтруватися на північні околиці Покровська, але успіхів не мають. Штурмові групи Сил оборони продовжують зачищати місто від ворога.
Головні тези:
- Штурмові групи Сил оборони активно зачищають Покровськ від диверсійних розвідувальних груп.
- ЗСУ успішно відбили 57 атак російської армії на північних околицях міста з початку доби.
- Українські військові зосереджують увагу на пошуково-ударних діях та ліквідації ворожих екіпажів безпілотників.
ЗСУ відбили 57 штурмів армії РФ на Покровському напрямку від початку доби
Про це угруповання військ «Схід» повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши дані станом на 18:00 8 листопада.
Як зазначається, підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності угруповання військ «Схід» від початку доби відбили 80 ворожих штурмів.
На Покровському напрямку російська армія здійснила 57 спроб потіснити оборонців із займаних ними позицій. 52 її атаки вже відбито.
Росіяни намагаються також атакувати в районі Мирнограда. Угруповання військ «Схід» зазначає: Сили оборони «впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях».
Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.
