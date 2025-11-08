ЗСУ знешкодили майже 100 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку 8 листопада

Оперативна інформація станом на 22:00 08.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосували 41 ракету та скинули 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3667 дронів-камікадзе та здійснили 3732 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 69 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.

Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 93 окупанти, з яких 58 — безповоротно.