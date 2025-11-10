Генштаб ЗСУ заявив про великі втрати армії РФ у Покровську та Мирнограді

Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог залучає всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати.
Головні тези:
- У Покровську та Мирнограді триває оборона українських військ, які успішно стримують наступ ворога.
- Українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та завдають значних втрат російським окупантам.
- Забезпечується логістика та ротація військ, доставлено необхідне озброєння та проведено евакуацію поранених.
Росія зазнає величезних втрат у Покровську і Мирнограді
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.
У Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.
Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності.
Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. В місті продовжуються пошуково-ударні дії, знищуються позиції противника у міській забудові.
