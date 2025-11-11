Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ
Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки, 10 ноября, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу три района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

  • Начался 1357-день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 11 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 153 180 (+1 020) человек

  • танков — 11 342 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 553 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 34 366 (+17) ед.

  • РСЗО — 1 539 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1239 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 79 642 (+217) ед.

  • крылатые ракеты — 3 926 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 036 (+79) ед.

  • специальная техника — 3 993 (+0) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4231 обстрел, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4286 дронов-камикадзе.

