Украина поразила 3 района сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки, 10 ноября, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу три района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 11 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 153 180 (+1 020) человек

танков — 11 342 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 23 553 (+1) ед.

артиллерийских систем — 34 366 (+17) ед.

РСЗО — 1 539 (+1) ед.

средства ПВО — 1239 (+0) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 79 642 (+217) ед.

крылатые ракеты — 3 926 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 67 036 (+79) ед.

специальная техника — 3 993 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4231 обстрел, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4286 дронов-камикадзе.