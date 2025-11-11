Зеленский обратился к украинцам в день освобождения Херсона

11 ноября 2022 года Силы обороны Украины смогли изгнать российских захватчиков из Херсона, районов Херсонской области, а также части Николаевской области на правом берегу Днепра. Украинский лидер Владимир Зеленский напоминает о храбрости наших воинов, а также граждан, которые не покорились оккупанту.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул, что захватчики сбежали из Херсона благодаря силе наших людей.
- Украинские воины делают все возможное для деоккупации каждого села и города.
Зеленский обратился к украинскому народу
Глава государства напоминает, что именно 11 ноября 2022 года наши сине-желтые флаги, которые люди прятали месяцами, снова появились на улицах Херсона.
На этом фоне глава государства еще раз выразил благодарность нашим воинам, которые защищали и освобождали Херсон.
Украинцы никогда не забудут тех, кто отдал жизнь за свободу города.
