Зеленский обратился к украинцам в день освобождения Херсона
Владимир Зеленский
Херсон
11 ноября 2022 года Силы обороны Украины смогли изгнать российских захватчиков из Херсона, районов Херсонской области, а также части Николаевской области на правом берегу Днепра. Украинский лидер Владимир Зеленский напоминает о храбрости наших воинов, а также граждан, которые не покорились оккупанту.

Главные тезисы

  • Зеленский подчеркнул, что захватчики сбежали из Херсона благодаря силе наших людей.
  • Украинские воины делают все возможное для деоккупации каждого села и города.

Зеленский обратился к украинскому народу

Глава государства напоминает, что именно 11 ноября 2022 года наши сине-желтые флаги, которые люди прятали месяцами, снова появились на улицах Херсона.

Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются. Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей. И так же благодаря силе наших людей мы защищаем жизнь, восстанавливаем после ударов фактически ежедневных ударов. Россия ежедневно терроризирует Херсон, обычных людей, обычную жизнь. И именно поэтому России здесь не место. Херсон — это Украина.

Фото: Ihor Tkachov

На этом фоне глава государства еще раз выразил благодарность нашим воинам, которые защищали и освобождали Херсон.

Украинцы никогда не забудут тех, кто отдал жизнь за свободу города.

Это навсегда. И так же, как мы не забыли о Херсоне, мы помним обо всех наших городах и селах, занятых врагом. Сделаем все, чтобы вернуть их домой. Слава нашим защитникам! Слава Украине! — подчеркнул Зеленский.

