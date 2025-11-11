Зеленський звернувся до українців у день визволення Херсона

11 листопада 2022 року Сили оборони України змогли вигнати російських загарбників з Херсону, районів Херсонської області, а також частини Миколаївської області на правому березі Дніпра. Український лідер Володимир Зеленський згадує про хоробрість воїнів, які відкинули ворога, а також громадян, які не скорилися окупанту.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що загарбники втекли з Херсону завдяки силі наших людей.
- Українські воїни зроблять все можливе для деокупації кожного села та міста.
Зеленський звернувся до українського народу
Глава держави нагадує, що саме 11 листопада 2022 року наші синьо-жовті прапори, які люди ховали місяцями, знову замайоріли на вулицях Херсона.
На цьому тлі глава держави вкотре висловив подяку нашим воїнам, які захищали й звільняли Херсон.
Українці ніколи не забудуть тих, хто віддав життя за свободу міста.
