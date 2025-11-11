Зеленський звернувся до українців у день визволення Херсона

11 листопада 2022 року Сили оборони України змогли вигнати російських загарбників з Херсону, районів Херсонської області, а також частини Миколаївської області на правому березі Дніпра. Український лідер Володимир Зеленський згадує про хоробрість воїнів, які відкинули ворога, а також громадян, які не скорилися окупанту.

Зеленський звернувся до українського народу

Глава держави нагадує, що саме 11 листопада 2022 року наші синьо-жовті прапори, які люди ховали місяцями, знову замайоріли на вулицях Херсона.

Пам’ятаємо цю радість, сльози, обійми. Вдячність, коли бачиш, як свої повертаються. Окупанти втекли з Херсону завдяки силі наших людей. І так само завдяки силі наших людей ми захищаємо життя, відновлюємо після ударів, фактично щоденних ударів. Росія щоденно тероризує Херсон, звичайних людей, звичайне життя. І саме тому Росії тут не місце. Херсон — це Україна. Володимир Зеленський Президент України

Фото: Ihor Tkachov

На цьому тлі глава держави вкотре висловив подяку нашим воїнам, які захищали й звільняли Херсон.

Українці ніколи не забудуть тих, хто віддав життя за свободу міста.