Масштабная "бавовна" накрыла РФ, Крым и ВОТ Донецкой области — видео

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение ночи 11 ноября Силы обороны Украины успели поразить находящийся на территории страны-агрессорки России Саратовский НПЗ. Кроме того, под удары украинских воинов попали АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии и ряд объектов на ТОТ Донетчины.

Генштаб отчитывается о поражении нескольких важных вражеских целей

В целях ослабления военно-экономического потенциала России в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ.

Что важно понимать, оно занимается производством более 20 видов нефтепродуктов.

В первую очередь речь идет о бензине, мазуте, дизельном топливе, вакуумном газойле, сере технической и т.д.

Более того, этот НПЗ непосредственно вовлечен в обеспечение потребностей российских захватчиков в войне против Украины.

В результате атаки прогремело несколько взрывов, а также вспыхнул масштабный пожар.

Также поражен АО «Морской нефтяной терминал» (ФЕОДОСИЯ, АР Крым, ТОТ) — ключевой узел снабжения ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется, — сообщает Генштаб ВСУ.

Более того, указано, на ТОТ Донецкой области под удар украинских воинов попал состав материально-технических ресурсов армии РФ в Донецке, а также сосредоточение живой силы.