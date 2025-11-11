Масштабная "бавовна" накрыла РФ, Крым и ВОТ Донецкой области — видео

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение ночи 11 ноября Силы обороны Украины успели поразить находящийся на территории страны-агрессорки России Саратовский НПЗ. Кроме того, под удары украинских воинов попали АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии и ряд объектов на ТОТ Донетчины.
Главные тезисы
- В районе НПЗ гремели взрывы, а также начался пожар.
- Все последствия украинских ударов сейчас уточняются.
Генштаб отчитывается о поражении нескольких важных вражеских целей
В целях ослабления военно-экономического потенциала России в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ.
Что важно понимать, оно занимается производством более 20 видов нефтепродуктов.
В первую очередь речь идет о бензине, мазуте, дизельном топливе, вакуумном газойле, сере технической и т.д.
Более того, этот НПЗ непосредственно вовлечен в обеспечение потребностей российских захватчиков в войне против Украины.
В результате атаки прогремело несколько взрывов, а также вспыхнул масштабный пожар.
Более того, указано, на ТОТ Донецкой области под удар украинских воинов попал состав материально-технических ресурсов армии РФ в Донецке, а также сосредоточение живой силы.
Все результаты нанесенных ударов сейчас уточняются.
