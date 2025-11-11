"Этого не произойдет". Трампа дал громкое обещание касательно РФ

По мнению американского лидера Дональда Трампа, захватническая война России против Украины никогда не перерастет в Третью мировую, поскольку он просто не позволит Кремлю ее масштабировать.

Трамп обещает, что не допустит Третью мировую

Глава Белого дома еще раз повторил, что российско-украинская война никогда бы не началась, если бы он, а не Джо Байден, на тот момент был президентом США.

А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к Третьей мировой. Этого не произойдет. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер в очередной раз начал кичиться количеством войн, которые ему, мол, удалось завершить в разных уголках мира.

Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу воевать. Если я в войне, мы скоро победим, и это будет жестоко. Но знаете что? Я не хочу воевать, — заявил Дональд Трамп. Поделиться

Что важно понимать, во время предвыборной кампании лидер республиканцев обещал, что завершит войну РФ против Украины за 24 часа, если вернется на пост президента США.