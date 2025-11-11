"Этого не произойдет". Трампа дал громкое обещание касательно РФ
Категория
Политика
Дата публикации

"Этого не произойдет". Трампа дал громкое обещание касательно РФ

The White House
Трамп
Читати українською

По мнению американского лидера Дональда Трампа, захватническая война России против Украины никогда не перерастет в Третью мировую, поскольку он просто не позволит Кремлю ее масштабировать.

Главные тезисы

  • Трамп признался, что не собирается втягивать США ни в одну из возможных войн.
  • Однако если это все же произойдет, он планирует действовать жестко.

Трамп обещает, что не допустит Третью мировую

Глава Белого дома еще раз повторил, что российско-украинская война никогда бы не началась, если бы он, а не Джо Байден, на тот момент был президентом США.

А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к Третьей мировой. Этого не произойдет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне американский лидер в очередной раз начал кичиться количеством войн, которые ему, мол, удалось завершить в разных уголках мира.

Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу воевать. Если я в войне, мы скоро победим, и это будет жестоко. Но знаете что? Я не хочу воевать, — заявил Дональд Трамп.

Что важно понимать, во время предвыборной кампании лидер республиканцев обещал, что завершит войну РФ против Украины за 24 часа, если вернется на пост президента США.

Прошло более 9 месяцев после возвращения Трампа в Белый дом, однако боевые действия в Украине до сих пор продолжаются.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин решил добить российский бизнес для продолжения войны
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска проводят контрнаступление в Покровске
Битва за Покровск — последние подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" накрыла РФ, Крым и ВОТ Донецкой области — видео
Генштаб ВСУ
Генштаб отчитывается о поражении нескольких важных вражеских целей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?