"Этого не произойдет". Трампа дал громкое обещание касательно РФ

По мнению американского лидера Дональда Трампа, захватническая война России против Украины никогда не перерастет в Третью мировую, поскольку он просто не позволит Кремлю ее масштабировать.
Главные тезисы
- Трамп признался, что не собирается втягивать США ни в одну из возможных войн.
- Однако если это все же произойдет, он планирует действовать жестко.
Трамп обещает, что не допустит Третью мировую
Глава Белого дома еще раз повторил, что российско-украинская война никогда бы не началась, если бы он, а не Джо Байден, на тот момент был президентом США.
На этом фоне американский лидер в очередной раз начал кичиться количеством войн, которые ему, мол, удалось завершить в разных уголках мира.
Что важно понимать, во время предвыборной кампании лидер республиканцев обещал, что завершит войну РФ против Украины за 24 часа, если вернется на пост президента США.
Прошло более 9 месяцев после возвращения Трампа в Белый дом, однако боевые действия в Украине до сих пор продолжаются.
