Трамп благає президента Ізраїлю помилувати "Бібі"

Згідно з даними Reuters, американський лідер Дональд Трамп надіслав таємного листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу, в якому благав про помилування для ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, якого називає “Бібі”.
Головні тези:
- Нетаньягу звинувачують в корупції, однак він все заперечує.
- Це вже не перший випадок, коли Трамп втручається в державні справи Ізраїля.
Трамп намагається врятувати Нетаньягу
Журналісти звертають увагу на те, що глава уряду Ізраїля вже тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції.
Дональд Трамп уже багато разів закликав помилувати свого близького союзника, однак досі ці спроби були безуспішними.
Що важливо розуміти, сам Беньяміна Нетаньягу відкидає усі звинувачення і не визнає себе винним.
Що цікаво, пресслужба Ісаак Герцог відповіла очільнику Білого дому доволі чітко: будь-хто, хто хоче отримати президентське помилування, повинен подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур.
