Трамп благає президента Ізраїлю помилувати "Бібі"

Згідно з даними Reuters, американський лідер Дональд Трамп надіслав таємного листа президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу, в якому благав про помилування для ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, якого називає “Бібі”.

Трамп намагається врятувати Нетаньягу

Журналісти звертають увагу на те, що глава уряду Ізраїля вже тривалий час перебуває під судом за звинуваченням у корупції.

Дональд Трамп уже багато разів закликав помилувати свого близького союзника, однак досі ці спроби були безуспішними.

Що важливо розуміти, сам Беньяміна Нетаньягу відкидає усі звинувачення і не визнає себе винним.

Хоча я абсолютно поважаю незалежність ізраїльської судової системи та її вимоги, я вважаю, що ця "справа" проти Бібі (прізвисько Нетаньягу — ред.), який довгий час боровся разом зі мною, в тому числі проти дуже сильного супротивника Ізраїлю, Ірану, є політичним, невиправданим переслідуванням, — мовиться у листі Дональда Трампа. Поширити

Що цікаво, пресслужба Ісаак Герцог відповіла очільнику Білого дому доволі чітко: будь-хто, хто хоче отримати президентське помилування, повинен подати офіційний запит відповідно до встановлених процедур.