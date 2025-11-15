Венс пояснив логіку Трампа у відносинах з Путіним

Віцепрезидент США Джей Ді Венс врешті-решт розповів журналістам, з якою метою американський лідер Дональд Трамп продовжує вести діалог із російським диктатором Володимиром Путіним попри те, що це не дає жодного результату.
Головні тези:
- Венс стверджує, що Трамп знає, що робить.
- Він також не дозволить іншим диктувати правила гри.
Венс пояснив, чого добивається Трамп
За словами віцепрезидента США, наразі американський лідер проводить "агресивну дипломатію", яка нібито допоможе завершити війну РФ проти України.
За його словами, позиція очільника Білого дому полягає в тому, щоб сконцентруватися на мирі, однак не давати можливість оточуючим диктувати, як йому чинити.
