Венс пояснив логіку Трампа у відносинах з Путіним
Венс пояснив логіку Трампа у відносинах з Путіним

Венс
Read in English
Джерело:  Fox News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс врешті-решт розповів журналістам, з якою метою американський лідер Дональд Трамп продовжує вести діалог із російським диктатором Володимиром Путіним попри те, що це не дає жодного результату.

Головні тези:

  • Венс стверджує, що Трамп знає, що робить.
  • Він також не дозволить іншим диктувати правила гри.

Венс пояснив, чого добивається Трамп

За словами віцепрезидента США, наразі американський лідер проводить "агресивну дипломатію", яка нібито допоможе завершити війну РФ проти України.

Вам не потрібно погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

За його словами, позиція очільника Білого дому полягає в тому, щоб сконцентруватися на мирі, однак не давати можливість оточуючим диктувати, як йому чинити.

Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати, з ким ви можете розмовляти і як займатися дипломатією, — додав Венс.

