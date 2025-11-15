"Это позор". Трамп выступил с новым заявлением об Украине и РФ

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз назвал войну РФ против Украины "кровавой бойней", а также добавил, что намерен добиться ее завершения как можно скорее.

Трамп не отказался от намерения завершить российско-украинскую войну

Как сообщает издание GB News, президент США в очередной раз повторил, что "урегулировал восемь войн", и "осталась еще одна".

Он имел в виду захватническую войну России против Украины, которую называет "ужасной кровавой бойней".

Я думал, что это будет легче, потому что я решил некоторые войны, продолжавшиеся, в одном случае, 32 года. И я устроил это через два дня. Я очень горжусь этим… Единственное, чего я еще не сделал — это Россия и Украина. Это никогда не должно было начаться. Это кровавая бойня. Это ужасная кровавая бойня. Дональд Трамп Президент США

Он также обратил внимание на то, что столь масштабной войны не было со времен Второй мировой войны.

На этом фоне глава Белого дома озвучил прогноз, что развязанная война РФ против Украины вскоре завершится.