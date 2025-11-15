"Это позор". Трамп выступил с новым заявлением об Украине и РФ
Категория
Политика
Дата публикации

"Это позор". Трамп выступил с новым заявлением об Украине и РФ

Трамп не отказался от намерения завершить российско-украинскую войну
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз назвал войну РФ против Украины "кровавой бойней", а также добавил, что намерен добиться ее завершения как можно скорее.

Главные тезисы

  • Трамп напомнил, что столь масштабной войны не было со времен Второй мировой войны.
  • Он также добавил, что уже значительно усилил давление на Россию и ее союзников.

Трамп не отказался от намерения завершить российско-украинскую войну

Как сообщает издание GB News, президент США в очередной раз повторил, что "урегулировал восемь войн", и "осталась еще одна".

Он имел в виду захватническую войну России против Украины, которую называет "ужасной кровавой бойней".

Я думал, что это будет легче, потому что я решил некоторые войны, продолжавшиеся, в одном случае, 32 года. И я устроил это через два дня. Я очень горжусь этим… Единственное, чего я еще не сделал — это Россия и Украина. Это никогда не должно было начаться. Это кровавая бойня. Это ужасная кровавая бойня.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также обратил внимание на то, что столь масштабной войны не было со времен Второй мировой войны.

На этом фоне глава Белого дома озвучил прогноз, что развязанная война РФ против Украины вскоре завершится.

Я надеюсь, что это произойдет скоро. Мы оказываем на них сильное давление, знаете ли, с Индией и нефтью, и Индия сейчас выходит из этого, и другие выходят, потому что, поскольку Россия продает нефть, у них есть деньги, чтобы что-то делать. Но я думаю, что мы это сделаем. Но это позор, — добавил Трамп.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ISW предупреждает о смене приоритетов армии РФ на фронте
Чего дальше ждать от армии РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вэнс объяснил логику Трампа в отношениях с Путиным
Вэнс объяснил, чего добивается Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска вышли из Нововасильевского на Запорожье
Силы обороны Юга Украины
Как развивается ситуация на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?