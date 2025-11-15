"Це ганьба". Трамп виступив з новою заявою щодо України та РФ

Американський лідер Дональд Трамп вкотре назвав війну РФ проти України "кривавою бійнею", а також додав, що має намір добитися її завершення якомога швидше.
Головні тези:
- Трамп нагадав, що настільки масштабної війни не було з часів Другої світової.
- Він також додав, що вже значно посилив тиск на Росію та її союзників.
Трамп не відмовився від наміру завершити російсько-українську війну
Як повідомляє видання GB News, президент США вкотре повторив, що "врегулював вісім воєн", і "залишилася ще одна".
Він мав на увазі загарбницьку війну Росії проти України, яку називає “жахливою кривавою бійнею”.
Він також звернув увагу на те, що настільки масштабної війни не було з часів Другої світової.
На цьому тлі очільник Білого дому озвучив прогноз, що розв’язана РФ проти України війна незабаром завершиться.
