"Це ганьба". Трамп виступив з новою заявою щодо України та РФ

Американський лідер Дональд Трамп вкотре назвав війну РФ проти України "кривавою бійнею", а також додав, що має намір добитися її завершення якомога швидше.

Трамп не відмовився від наміру завершити російсько-українську війну

Як повідомляє видання GB News, президент США вкотре повторив, що "врегулював вісім воєн", і "залишилася ще одна".

Він мав на увазі загарбницьку війну Росії проти України, яку називає “жахливою кривавою бійнею”.

Я думав, що це буде легше, тому що я вирішив деякі війни, які тривали, в одному випадку, 32 роки. І я владнав це за два дні. Я дуже пишаюся цим… Єдине, чого я ще не зробив, це Росія і Україна. Це ніколи не повинно було початися. Це кривава бійня. Це жахлива кривава бійня. Дональд Трамп Президент США

Він також звернув увагу на те, що настільки масштабної війни не було з часів Другої світової.

На цьому тлі очільник Білого дому озвучив прогноз, що розв’язана РФ проти України війна незабаром завершиться.