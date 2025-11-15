"Це ганьба". Трамп виступив з новою заявою щодо України та РФ
"Це ганьба". Трамп виступив з новою заявою щодо України та РФ

Трамп
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп вкотре назвав війну РФ проти України "кривавою бійнею", а також додав, що має намір добитися її завершення якомога швидше.

Головні тези:

  • Трамп нагадав, що настільки масштабної війни не було з часів Другої світової.
  • Він також додав, що вже значно посилив тиск на Росію та її союзників.

Трамп не відмовився від наміру завершити російсько-українську війну

Як повідомляє видання GB News, президент США вкотре повторив, що "врегулював вісім воєн", і "залишилася ще одна".

Він мав на увазі загарбницьку війну Росії проти України, яку називає “жахливою кривавою бійнею”.

Я думав, що це буде легше, тому що я вирішив деякі війни, які тривали, в одному випадку, 32 роки. І я владнав це за два дні. Я дуже пишаюся цим… Єдине, чого я ще не зробив, це Росія і Україна. Це ніколи не повинно було початися. Це кривава бійня. Це жахлива кривава бійня.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також звернув увагу на те, що настільки масштабної війни не було з часів Другої світової.

На цьому тлі очільник Білого дому озвучив прогноз, що розв’язана РФ проти України війна незабаром завершиться.

Я сподіваюся, що це станеться скоро. Ми чинимо на них сильний тиск, знаєте, з Індією і нафтою, і Індія зараз виходить з цього, і інші виходять, тому що, оскільки Росія продає нафту, у них є гроші, щоб щось робити. Але я думаю, що ми це зробимо. Але це ганьба, — додав Трамп.

