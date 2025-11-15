ISW попереджає про зміну пріоритетів армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

ISW попереджає про зміну пріоритетів армії РФ на фронті

армія РФ
Джерело:  ISW

Американський Інституту вивчення війни дійшов висновку, що наразі російські загарбники сконцентрувалися на захопленні Покровська, а не на намаганнях оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Головні тези:

  • Путін розуміє, що захоплення Покровська стане для нього медійною перемогою. 
  • Попри це, армія РФ може змінити свою стратегію в будь-який момент.

Чого далі очікувати від армії РФ

Згідно з даними американських аналітиків, ключовою метою для російських загарбників наразі є саме Покровськ.

Це свідчить про те, що вони не сконцентровані на підтримці зусиль 51-ї загальновійськової армії щодо закриття кишені з півночі та північного сходу з додатковою атакою з півдня.

Як зазначає команда ISW, для Кремля потенційне захоплення Покровська було б гучнішою перемогою, ніж просування на інших ділянках фронту.

Можливо, РФ планує використати інформаційний ефект, який спричинить захоплення міста, або сподівається, що захоплення Покровська полегшить наступні зусилля із закриття кишені, — припускають аналітики.

Не можна ігнорувати той факт, що українські контратаки на північному фланзі кишені постійно зривають плани російських загарбників.

Ба більше, наголошується, що 51-ша армія РФ стикається зі серйозними проблемами під час просуванням із північного сходу.

За словами аналітиків, російське військове командування не застосовує стандартних заходів, яких можна було б очікувати в такій конфігурації поля бою.

Насамперед йдеться про концентрацію сил і засобів на завершенні оточення, що зазвичай є найшвидшим і найменш витратним способом захоплення всієї території.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили 8 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 15 листопада 2025 року
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР різко скоротила постачання снарядів для РФ — що сталося
КНДР не зможе допомагати Росії так, як раніше
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готується до історичної угоди з Францією
Офіс Президента України
Україна підпише нові угоди зі союзниками

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?