ISW попереджає про зміну пріоритетів армії РФ на фронті

Американський Інституту вивчення війни дійшов висновку, що наразі російські загарбники сконцентрувалися на захопленні Покровська, а не на намаганнях оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Чого далі очікувати від армії РФ

Згідно з даними американських аналітиків, ключовою метою для російських загарбників наразі є саме Покровськ.

Це свідчить про те, що вони не сконцентровані на підтримці зусиль 51-ї загальновійськової армії щодо закриття кишені з півночі та північного сходу з додатковою атакою з півдня.

Як зазначає команда ISW, для Кремля потенційне захоплення Покровська було б гучнішою перемогою, ніж просування на інших ділянках фронту.

Можливо, РФ планує використати інформаційний ефект, який спричинить захоплення міста, або сподівається, що захоплення Покровська полегшить наступні зусилля із закриття кишені, — припускають аналітики. Поширити

Не можна ігнорувати той факт, що українські контратаки на північному фланзі кишені постійно зривають плани російських загарбників.

Ба більше, наголошується, що 51-ша армія РФ стикається зі серйозними проблемами під час просуванням із північного сходу.

За словами аналітиків, російське військове командування не застосовує стандартних заходів, яких можна було б очікувати в такій конфігурації поля бою.