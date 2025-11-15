ISW попереджає про зміну пріоритетів армії РФ на фронті

Американський Інституту вивчення війни дійшов висновку, що наразі російські загарбники сконцентрувалися на захопленні Покровська, а не на намаганнях оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Головні тези:
- Путін розуміє, що захоплення Покровська стане для нього медійною перемогою.
- Попри це, армія РФ може змінити свою стратегію в будь-який момент.
Чого далі очікувати від армії РФ
Згідно з даними американських аналітиків, ключовою метою для російських загарбників наразі є саме Покровськ.
Це свідчить про те, що вони не сконцентровані на підтримці зусиль 51-ї загальновійськової армії щодо закриття кишені з півночі та північного сходу з додатковою атакою з півдня.
Як зазначає команда ISW, для Кремля потенційне захоплення Покровська було б гучнішою перемогою, ніж просування на інших ділянках фронту.
Не можна ігнорувати той факт, що українські контратаки на північному фланзі кишені постійно зривають плани російських загарбників.
Ба більше, наголошується, що 51-ша армія РФ стикається зі серйозними проблемами під час просуванням із північного сходу.
За словами аналітиків, російське військове командування не застосовує стандартних заходів, яких можна було б очікувати в такій конфігурації поля бою.
Насамперед йдеться про концентрацію сил і засобів на завершенні оточення, що зазвичай є найшвидшим і найменш витратним способом захоплення всієї території.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-