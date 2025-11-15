Україна готується до історичної угоди з Францією
Офіс Президента України
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна готує дуже важливі угоди з Францією та Грецією. Головна мета — посилення протиповітряної оборони та енергетичного сектора відповідно.

Головні тези:

  • Загалом плануються домовленості з різними країнами Європи – від Норвегії до Греції.
  • Україні потрібно значно більше сил, систем, ракет до них, щоб стримувати російську агресію.

Як зазначив глава держави, нещодавно країни Північної Європи та Балтії заявили про надання додаткових 500 мільйонів доларів — вони стали частиною програми PURL із закупівлі американської зброї для України.

Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації — готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу — історичну угоду.

Володимир Зеленський

Окрім того, наголошується, що офіційний Київ уже готує угоду з Грецією по енергетиці.

За словами українського лідера, це дасть можливість максимально розширити сценарії постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі".

Поки Володимир Зеленський не розкриває деталі анонсованих угод.

За попередніми даними, глава держави планує вирушити до Греції 16 листопада, а наступного дня — до Франції.

Минулого місяця французький президент Емманюель Макрон офіційно підтвердив, що його країна надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.

