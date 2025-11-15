Україна готується до історичної угоди з Францією

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна готує дуже важливі угоди з Францією та Грецією. Головна мета — посилення протиповітряної оборони та енергетичного сектора відповідно.
Головні тези:
- Загалом плануються домовленості з різними країнами Європи – від Норвегії до Греції.
- Україні потрібно значно більше сил, систем, ракет до них, щоб стримувати російську агресію.
Україна підпише нові угоди зі союзниками
Як зазначив глава держави, нещодавно країни Північної Європи та Балтії заявили про надання додаткових 500 мільйонів доларів — вони стали частиною програми PURL із закупівлі американської зброї для України.
Окрім того, наголошується, що офіційний Київ уже готує угоду з Грецією по енергетиці.
За словами українського лідера, це дасть можливість максимально розширити сценарії постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі".
Поки Володимир Зеленський не розкриває деталі анонсованих угод.
За попередніми даними, глава держави планує вирушити до Греції 16 листопада, а наступного дня — до Франції.
Минулого місяця французький президент Емманюель Макрон офіційно підтвердив, що його країна надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-