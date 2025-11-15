Украина готовится к историческому соглашению с Францией
Украина готовится к историческому соглашению с Францией

Зеленский и Макрон
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина готовит очень важные соглашения с Францией и Грецией. Главная цель – усиление противовоздушной обороны и энергетического сектора соответственно.

  • В целом планируются договоренности с разными странами Европы – от Норвегии до Греции.
  • Украине нужно гораздо больше сил, систем, ракет к ним, чтобы сдерживать российскую агрессию.

Украина подпишет новые соглашения с союзниками

Как отметил глава государства, недавно страны Северной Европы и Балтии заявили о предоставлении дополнительных 500 миллионов долларов — они стали частью программы PURL по закупке американского оружия для Украины.

Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиления нашей авиации — готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализуем его, уверен, наше — историческое соглашение.

Кроме того, указано, что официальный Киев уже готовит соглашение с Грецией по энергетике.

По словам украинского лидера, это позволит максимально расширить сценарии поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе.

Пока Владимир Зеленский не раскрывает детали анонсированных соглашений.

По предварительным данным, глава государства планирует отправиться в Грецию 16 ноября, а на следующий день — во Францию.

В прошлом месяце французский президент Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что его страна предоставит Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.

