Украина готовится к историческому соглашению с Францией

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина готовит очень важные соглашения с Францией и Грецией. Главная цель – усиление противовоздушной обороны и энергетического сектора соответственно.
Главные тезисы
- В целом планируются договоренности с разными странами Европы – от Норвегии до Греции.
- Украине нужно гораздо больше сил, систем, ракет к ним, чтобы сдерживать российскую агрессию.
Украина подпишет новые соглашения с союзниками
Как отметил глава государства, недавно страны Северной Европы и Балтии заявили о предоставлении дополнительных 500 миллионов долларов — они стали частью программы PURL по закупке американского оружия для Украины.
Кроме того, указано, что официальный Киев уже готовит соглашение с Грецией по энергетике.
По словам украинского лидера, это позволит максимально расширить сценарии поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе.
Пока Владимир Зеленский не раскрывает детали анонсированных соглашений.
По предварительным данным, глава государства планирует отправиться в Грецию 16 ноября, а на следующий день — во Францию.
В прошлом месяце французский президент Эмманюэль Макрон официально подтвердил, что его страна предоставит Украине помощь в сфере противовоздушной обороны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-