В Киеве выросло количество погибших в результате ударов России

Утром 15 ноября официально стало известно, что атака России на столицу Украины унесла жизни еще одного человека: в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая в результате вражеского удара.
Главные тезисы
- В настоящее время известно о по меньшей мере 35 пострадавших.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что это была специально просчитанная атака.
Число погибших в Киеве возросло до семи человек
С заявлением по этому поводу выступил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, таким образом, количество погибших киевлян в результате террора российских захватчиков достигло 7 человек.
Также по состоянию на утро 15 ноября известно о по меньшей мере 35 пострадавших.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это была специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.
