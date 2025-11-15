В Киеве выросло количество погибших в результате ударов России

Утром 15 ноября официально стало известно, что атака России на столицу Украины унесла жизни еще одного человека: в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая в результате вражеского удара.

Число погибших в Киеве возросло до семи человек

С заявлением по этому поводу выступил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Стало известно, что сегодня утром в больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая во время обстрела 14 ноября. Тимур Ткаченко Глава Киевской городской военной администрации

По его словам, таким образом, количество погибших киевлян в результате террора российских захватчиков достигло 7 человек.

Также по состоянию на утро 15 ноября известно о по меньшей мере 35 пострадавших.

Мои искренние соболезнования родным, — добавил Тимур Ткаченко.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это была специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.