ПВО обезвредила 2 ракеты "Кинжал" и 91 дрон во время атаки РФ

В течение ночи 14-15 ноября российские захватчики совершали атаку тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области, а также 135 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
На этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Брянск — РФ, Чауда Гвардейское — ТОТ АР Крыма.
Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-