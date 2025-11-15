ПВО обезвредила 2 ракеты "Кинжал" и 91 дрон во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
В течение ночи 14-15 ноября российские захватчики совершали атаку тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области, а также 135 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Произошло попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

На этот раз дроны и ракеты летели по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Брянск — РФ, Чауда Гвардейское — ТОТ АР Крыма.

Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.




