В российской Рязани пылает НПЗ после атаки дронов — видео

Минобороны России уверяет, что их ПВО в течение ночи 15 ноября якобы обезвредила 64 "украинских беспилотника", однако точное количество дронов, атаковавших РФ, традиционно не раскрывает. В сети очевидцы публикуют видео ударов по НПЗ в российской Рязани.
Главные тезисы
- Атака украинских дронов традиционно не привела к жертвам среди гражданского населения.
- На территории одного из предприятий начался пожар после падения обломков БПЛА.
"Бавовна" в России 15 ноября — что известно
Как сообщает оппозиционный российский телеграмм-канал Astra, ночью ударные дроны совершили новую атаку на Рязань.
По словам местных жителей, под ударом оказался местный НПЗ.
Кроме того, указано, что падение обломков БПЛА привело к возгоранию на территории одного из предприятий Рязанской области. Согласно последним данным, никто не пострадал.
Губернатор Павел Малков добавил, что на месте удара работают оперативные службы.
Впоследствии Минобороны РФ заявило, что в минувшую ночь "очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа" над 9 областями РФ и Республикой Татарстан:
25 — над территорией Рязанской области,
17 — над территорией Ростовской области,
8 — над территорией Тамбовской области,
5 — над территорией Воронежской области,
2 — над территорией Белгородской области,
2 — над территорией Саратовской области,
2 — над территорией Липецкой области,
1 — над территорией Тульской области,
1 — над территорией Самарской области,
1 БПЛА — над территорией Республики Татарстан.
