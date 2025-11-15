В российской Рязани пылает НПЗ после атаки дронов — видео

Минобороны России уверяет, что их ПВО в течение ночи 15 ноября якобы обезвредила 64 "украинских беспилотника", однако точное количество дронов, атаковавших РФ, традиционно не раскрывает. В сети очевидцы публикуют видео ударов по НПЗ в российской Рязани.

"Бавовна" в России 15 ноября — что известно

Как сообщает оппозиционный российский телеграмм-канал Astra, ночью ударные дроны совершили новую атаку на Рязань.

По словам местных жителей, под ударом оказался местный НПЗ.

Кроме того, указано, что падение обломков БПЛА привело к возгоранию на территории одного из предприятий Рязанской области. Согласно последним данным, никто не пострадал.

Губернатор Павел Малков добавил, что на месте удара работают оперативные службы.

Впоследствии Минобороны РФ заявило, что в минувшую ночь "очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа" над 9 областями РФ и Республикой Татарстан: