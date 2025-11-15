У російській Рязані палає НПЗ після атаки дронів — відео

Міноборони Росії запевняє, що їхня ППО протягом ночі 15 листопада нібито знешкодила 64 "українські безпілотники", однак точну кількість дронів, які атакували РФ, традиційно не розкриває. У мережі очевидці публікують відео ударів по НПЗ у російській Рязані.

“Бавовна” в Росії 15 листопада — що відомо

Як повідомляє опозиційний російський телеграм-канал Astra, вночі ударні дрони здійснили нову атаку на Рязань.

За словами місцевих мешканців, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Окрім того, вказано, що падіння уламків БПЛА призвело до займання на території одного з підприємств Рязанської області. Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

Губернатор Павло Малков додав, що на місці удару працюють оперативні служби.

Згодом Міноборони РФ заявило, що протягом минулої ночі "черговими засобами ППО перехоплено та знищено 64 українські безпілотні літальні апарати літакового типу" над 9 областями РФ і Республікою Татарстан: