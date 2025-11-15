РФ атакувала Дніпро та область — які наслідки

Уночі 15 листопада російські загарбники завдавали ударів по Дніпру та області. Згідно з останніми даними, загинув чоловік, ще один – отримав поранення.
Головні тези:
- Росіяни вбили ще одного пенсіонера в Дніпропетровській області.
- Ввечері та протягом ночі ППО збила на Дніпропетровщині 16 безпілотників.
Дніпропетровщина знову під ударами РФ
Про наслідки нових російських атак розповів керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
За словами останнього, вночі армія РФ знову била дронами по Дніпрі. На цьому тлі у місті почалися одразу кілька пожеж.
Цього разу ворог пошкодив приватні підприємства.
Окрім того, російські загарбники продовжують тероризувати Нікопольщину.
Противник знову застосував дрони, здійснював обстріли з артилерії та РСЗВ "Град".
Під новими ударами армії РФ опинилися: Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.
Жертвою росіян став літній чоловік.
Окрім того, вказано, що на Синельниківщині від атак російських окупантів постраждали Роздорська та Покровська громади.
Армія РФ вкотре використала ударні дрони. Поранення отримав 52-річний чоловік. Палали будинок культури, приватні оселі.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-