РФ атакувала Дніпро та область — які наслідки

Уночі 15 листопада російські загарбники завдавали ударів по Дніпру та області. Згідно з останніми даними, загинув чоловік, ще один – отримав поранення.

Дніпропетровщина знову під ударами РФ

Про наслідки нових російських атак розповів керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За словами останнього, вночі армія РФ знову била дронами по Дніпрі. На цьому тлі у місті почалися одразу кілька пожеж.

Цього разу ворог пошкодив приватні підприємства.

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Окрім того, російські загарбники продовжують тероризувати Нікопольщину.

Противник знову застосував дрони, здійснював обстріли з артилерії та РСЗВ "Град".

Під новими ударами армії РФ опинилися: Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Жертвою росіян став літній чоловік.

Загинув 65-річний чоловік. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, машина. Побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, газогін, авто, — повідомив Владислав Гайваненко. Поширити

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Окрім того, вказано, що на Синельниківщині від атак російських окупантів постраждали Роздорська та Покровська громади.