РФ атаковала Днепр и область — какие последствия

Ночью 15 ноября российские захватчики наносили удары по Днепру и области. Согласно последним данным, погиб мужчина, еще один получил ранения.
Главные тезисы
- Россияне убили еще одного пенсионера в Днепропетровской области.
- Вечером и ночью ПВО сбило на Днепропетровщине 16 беспилотников.
Днепропетровщина снова под ударами РФ
О последствиях новых российских атак рассказал руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
По словам последнего, ночью армия РФ снова била дронами по Днепру. На этом фоне в городе начались сразу несколько пожаров.
В этот раз враг повредил частные предприятия.
Кроме того, российские захватчики продолжают терроризировать Никопольщину.
Противник снова применил дроны, совершал обстрелы из артиллерии и РСЗО "Град".
Под новыми ударами армии РФ оказались: Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Мировская общины.
Жертвой россиян стал пожилой мужчина.
Кроме того, указано, что в Синельниковщине от атак российских оккупантов пострадали Роздорская и Покровская общины.
Армия РФ снова использовала ударные дроны. Ранение получил 52-летний мужчина. Горели дом культуры, частные дома.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-