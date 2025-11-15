РФ атаковала Днепр и область — какие последствия

Ночью 15 ноября российские захватчики наносили удары по Днепру и области. Согласно последним данным, погиб мужчина, еще один получил ранения.

Днепропетровщина снова под ударами РФ

О последствиях новых российских атак рассказал руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

По словам последнего, ночью армия РФ снова била дронами по Днепру. На этом фоне в городе начались сразу несколько пожаров.

В этот раз враг повредил частные предприятия.

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Кроме того, российские захватчики продолжают терроризировать Никопольщину.

Противник снова применил дроны, совершал обстрелы из артиллерии и РСЗО "Град".

Под новыми ударами армии РФ оказались: Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Мировская общины.

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Жертвой россиян стал пожилой мужчина.

Погиб 65-летний мужчина. Загорелось не эксплуатировавшееся здание, машина. Атакованы частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, авто, — сообщил Владислав Гайваненко. Поделиться

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Кроме того, указано, что в Синельниковщине от атак российских оккупантов пострадали Роздорская и Покровская общины.