РФ атаковала Днепр и область — какие последствия
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Днепр и область — какие последствия

Днепропетровщина снова под ударами РФ
Источник:  Днепропетровская ОГА

Ночью 15 ноября российские захватчики наносили удары по Днепру и области. Согласно последним данным, погиб мужчина, еще один получил ранения.

Главные тезисы

  • Россияне убили еще одного пенсионера в Днепропетровской области.
  • Вечером и ночью ПВО сбило на Днепропетровщине 16 беспилотников.

Днепропетровщина снова под ударами РФ

О последствиях новых российских атак рассказал руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

По словам последнего, ночью армия РФ снова била дронами по Днепру. На этом фоне в городе начались сразу несколько пожаров.

В этот раз враг повредил частные предприятия.

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Кроме того, российские захватчики продолжают терроризировать Никопольщину.

Противник снова применил дроны, совершал обстрелы из артиллерии и РСЗО "Град".

Под новыми ударами армии РФ оказались: Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Мировская общины.

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Жертвой россиян стал пожилой мужчина.

Погиб 65-летний мужчина. Загорелось не эксплуатировавшееся здание, машина. Атакованы частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, авто, — сообщил Владислав Гайваненко.

Фото: dnipropetrovskaODA/25598

Кроме того, указано, что в Синельниковщине от атак российских оккупантов пострадали Роздорская и Покровская общины.

Армия РФ снова использовала ударные дроны. Ранение получил 52-летний мужчина. Горели дом культуры, частные дома.

