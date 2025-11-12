Россия потеряет по меньшей мере 37 миллиардов долларов — Зеленский

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, по итогам 2025 года страна-агрессорка Россия потеряет по меньшей мере 37 млрд долл. бюджетных нефтегазовых доходов. Это произошло благодаря усилению давления на врага со стороны Украины и ее союзников.

Давление на Россию уже дает плоды

Как отметил глава государства, 12 ноября он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Последний официально подтвердил Владимиру Зеленскому, что зафиксированы важные результаты давления на Россию.

В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное понижение добычи и переработки российской нефти. Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет как минимум 37 млрд дол. бюджетных нефтегазовых доходов Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, указано, что десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и энергетический сектор.

По мнению украинского лидера, это дает возможность затормозить военную машину Путина.

Владимир Зеленский добавил, что имеют свой эффект как обычные санкции против врага, так и "украинские дальнобойные санкции".

Определены также направления дальнейшего нашего санкционного давления. Благодарю всех партнеров, которые наносят и вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота, — танкеров россияне используют уже меньше.

Также во время встречи в центре внимания была тема возвращения домой украинских детей, похищенных россиянами и другие важные операции за рубежом.