Украинские воины сорвали попытку армии РФ прорваться в Константиновку

Военные из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода смогли сорвать попытки российских захватчиков прорваться в Константиновку Донецкой области – армия РФ вынуждена была отступить с потерями.

Россияне провалили наступление на Константиновку

По словам защитников, российские захватчики решили воспользоваться густым туманом на Константиновском направлении.

Под его прикрытием пытались прорваться в Константиновку и окрестности. Оккупанты стянули немало личного состава, надеясь на неожиданность. Не получилось, — отмечают бойцы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Украинские разведчики смогли вовремя заметить движение российских групп, а также "встретить их горячо".

Что важно понимать, туман стал ловушкой для армии РФ — захватчики не могли понять, откуда прилетает, а защитники работали четко и прицельно.

По словам воинов, в результате враг почувствовал, что такое действительно мощный отпор.

Потери личного состава значительны. Часть групп отступила, остальные остались в полях. Техника повреждена.

Украинские военные уверяют, что Константиновка под контролем ВСУ.