Украинские воины сорвали попытку армии РФ прорваться в Константиновку

Военные из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода смогли сорвать попытки российских захватчиков прорваться в Константиновку Донецкой области – армия РФ вынуждена была отступить с потерями.
Главные тезисы
- Россияне пытались воспользоваться погодными условиями, однако попали в ловушку.
- По состоянию на 12 ноября Константиновка находится под контролем Украины.
Россияне провалили наступление на Константиновку
По словам защитников, российские захватчики решили воспользоваться густым туманом на Константиновском направлении.
Украинские разведчики смогли вовремя заметить движение российских групп, а также "встретить их горячо".
Что важно понимать, туман стал ловушкой для армии РФ — захватчики не могли понять, откуда прилетает, а защитники работали четко и прицельно.
По словам воинов, в результате враг почувствовал, что такое действительно мощный отпор.
Украинские военные уверяют, что Константиновка под контролем ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-