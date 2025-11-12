Прокремлевский президент Сербии Вучич готовится к войне с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

Прокремлевский президент Сербии Вучич готовится к войне с Россией

Вучич рассказал, чем сейчас живет Европа
Читати українською
Источник:  online.ua

Лидер Сербии Александр Вучич, известный своей пропутинской позицией на международной арене, заявил, что Европа активно готовится к возможной войне с Россией, а его страна тоже начала вооружаться.

Главные тезисы

  • Президент Сербии считает, что война России с Европой вполне реальна.
  • Именно поэтому он уже начал активно готовить свою страну к потенциальному конфликту.

Вучич рассказал, чем сейчас живет Европа

В эфире телеканала Pink президент Сербий отреагировал на громкое заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона.

Что важно понимать, последний недавно начал утверждать, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три-четыре года".

По убеждению Вучича, эти слова свидетельствуют о том, что "война между Европой и Россией становится все более вероятной".

Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, являющийся чрезвычайно ответственным лицом, — объяснил лидер Сербии.

По словам Вучича, его страна находится "между молотом и наковальней", поэтому призвал к существенному укреплению обороноспособности.

Мы должны разумно вооружаться и продолжать вкладывать значительные средства, чтобы защитить наше государство.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

Как уже упоминалось ранее, глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер недавно предупредил Европу о реальной угрозе военного конфликта с Россией.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это был провал". Почему на самом деле Лавров разозлил Путина
Лавров разрушил свою репутацию в глазах Путина?
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет убрать из резолюции ООН упоминание о целостности Украины и осуждение РФ
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы". Команда Путина публично обратилась к Украине
Кремль снова имитирует готовность к мирным переговорам

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?