Лидер Сербии Александр Вучич, известный своей пропутинской позицией на международной арене, заявил, что Европа активно готовится к возможной войне с Россией, а его страна тоже начала вооружаться.

Вучич рассказал, чем сейчас живет Европа

В эфире телеканала Pink президент Сербий отреагировал на громкое заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона.

Что важно понимать, последний недавно начал утверждать, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три-четыре года".

По убеждению Вучича, эти слова свидетельствуют о том, что "война между Европой и Россией становится все более вероятной".

Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, являющийся чрезвычайно ответственным лицом, — объяснил лидер Сербии. Поделиться

По словам Вучича, его страна находится "между молотом и наковальней", поэтому призвал к существенному укреплению обороноспособности.

Мы должны разумно вооружаться и продолжать вкладывать значительные средства, чтобы защитить наше государство. Александр Вучич Президент Сербии

Как уже упоминалось ранее, глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер недавно предупредил Европу о реальной угрозе военного конфликта с Россией.