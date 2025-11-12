Прокремлевский президент Сербии Вучич готовится к войне с Россией

Лидер Сербии Александр Вучич, известный своей пропутинской позицией на международной арене, заявил, что Европа активно готовится к возможной войне с Россией, а его страна тоже начала вооружаться.
Главные тезисы
- Президент Сербии считает, что война России с Европой вполне реальна.
- Именно поэтому он уже начал активно готовить свою страну к потенциальному конфликту.
Вучич рассказал, чем сейчас живет Европа
В эфире телеканала Pink президент Сербий отреагировал на громкое заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона.
Что важно понимать, последний недавно начал утверждать, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три-четыре года".
По убеждению Вучича, эти слова свидетельствуют о том, что "война между Европой и Россией становится все более вероятной".
По словам Вучича, его страна находится "между молотом и наковальней", поэтому призвал к существенному укреплению обороноспособности.
Как уже упоминалось ранее, глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Егер недавно предупредил Европу о реальной угрозе военного конфликта с Россией.
