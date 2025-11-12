Прокремлівський президент Сербії Вучич готується до війни з Росією
Прокремлівський президент Сербії Вучич готується до війни з Росією

Лідер Сербії Александр Вучич, який відомий своєю пропутінської позицією на міжнародній арені, заявив, що Європа активно готується до можливої війни з Росією, а його країна також почала озброюватися.

Головні тези:

  • Президент Сербії вважає, що війна Росії з Європою цілком реальна.
  • Саме тому він уже почав активно готувати власну країну до потенційного конфлікту.

Вучич розповів, чим наразі живе Європа

В етері телеканалу Pink президент Сербій відреагував на гучну заяву начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, генерала Фаб'єна Мандона.

Що важливо розуміти, останній нещодавно почав стверджувати, що французька армія має бути "готова до потрясіння за три-чотири роки".

На переконання Вучича, ці слова свідчить про те, що "війна між Європою і Росією стає все більш ймовірною". 

Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою, — пояснив лідер Сербії.

За словами Вучича, його країна наразі знаходиться "між молотом і ковадлом", тому закликав до суттєвого зміцнення обороноздатності.

Ми маємо розумно озброюватися і продовжувати вкладати значні кошти, щоб захистити нашу державу.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербії

Як уже згадувалося раніше, очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер нещодавно попередив Європу про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією.

