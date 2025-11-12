"Ми готові". Команда Путіна публічно звернулася до України

Команда російського диктатора Володимира Путіна знову почала публічно брехати, що нібито готова "до продовження прямих переговорів з українською стороною" для завершення війни.
Головні тези:
- Москва продовжує вдавати, що налаштована на діалог з Україною.
- Правда ж полягає в тому, що Путін продовжує війну й не збирається зупиняти бойові дії.
Кремль знову імітує готовність до мирних перемовин
Цього разу про це заявив тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов.
Іванов також вказав на незмінну позицію офіційної Анкари у цьому питанні.
Як відомо, команда турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана постійно повторює, що стамбульський майданчик залишається в розпорядженні Києва та Москви.
Окрім того, Іванов нагадав, що команда російського диктатора під час попередніх раундів переговорів передала низку власних пропозицій.
