Команда російського диктатора Володимира Путіна знову почала публічно брехати, що нібито готова "до продовження прямих переговорів з українською стороною" для завершення війни.

Кремль знову імітує готовність до мирних перемовин

Цього разу про це заявив тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов.

Російська сторона неодноразово підкреслювала, що ми готові до продовження прямих переговорів з українською стороною, з українською делегацією, — цинічно зазначив він.

Іванов також вказав на незмінну позицію офіційної Анкари у цьому питанні.

Як відомо, команда турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана постійно повторює, що стамбульський майданчик залишається в розпорядженні Києва та Москви.

Ці двері залишаються для нас відкритими. У разі, якщо буде проявлена політична воля з боку Києва, ми до таких переговорів готові в будь-який момент, — бреше поплічник Путіна.

Окрім того, Іванов нагадав, що команда російського диктатора під час попередніх раундів переговорів передала низку власних пропозицій.