Президент Чехії назвав єдиний спосіб зупинити Путіна

Лідер Чехії Петр Павел закликав країни НАТО поставити Росію на місце на тлі її постійних провокацій, поки не стало надто пізно. Альянс повинен вчасно продемонструвати сили, щоб у диктатора Володимира Путіна зникло бажання тероризувати членів блоку.

Павел виступає за радикальний підхід

На переконання лідера Чехії, Росія та Путін розуміють лише мову сили, тому інші сценарії, окрім цього, просто не працюють.

На цьому тлі Павел згадав про красномовний інцидент, як стався, що коли він очолював Військовий комітет НАТО.

Саме у той період часу Росія багато разів порушувала повітряний простір Туреччини.

І тільки після десятого порушення, яке було явно навмисним, це була провокація і Росія перевіряла, як далеко вона може зайти, турки розлютилися і збили один з російських літаків. І настав мир. Петр Павел Президент Чехії

На переконання політика, такий підхід потрібно застосувати й зараз, щоб Путін знав свої межі.

Диктатор хоче мати актуальні дані про те, як працює протиповітряна оборона окремих держав, як працює інтегрована система протиповітряної оборони НАТО, а також — чи готовий Альянс дати потужні відсіч ворогу.