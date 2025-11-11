Президент Чехии назвал единственный способ остановить Путина

Лидер Чехии Петр Павел призвал страны НАТО поставить Россию на место на фоне ее постоянных провокаций, пока не стало слишком поздно. Альянс должен своевременно продемонстрировать силу, чтобы у диктатора Владимира Путина исчезло желание терроризировать членов блока.
Главные тезисы
- Альянс должен наказывать Россию за ее наглые провокации.
- Путин понимает только язык силы и не уважает сдержанных глобальных игроков.
Павел выступает за радикальный подход
По мнению лидера Чехии, Россия и Путин понимают только язык силы, поэтому другие сценарии, кроме этого, просто не сработают.
На этом фоне Павел вспомнил о красноречивом инциденте, когда он возглавлял Военный комитет НАТО.
Именно в этот период Россия много раз нарушала воздушное пространство Турции.
По мнению политика, такой подход нужно применить и сейчас, чтобы Путин знал свои границы.
Диктатор хочет иметь актуальные данные о том, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как работает интегрированная система противовоздушной обороны НАТО, а также готов ли Альянс дать мощный отпор врагу.
