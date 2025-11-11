Президент Чехии назвал единственный способ остановить Путина
Павел выступает за радикальный подход

Павел выступает за радикальный подход
Источник:  online.ua

Лидер Чехии Петр Павел призвал страны НАТО поставить Россию на место на фоне ее постоянных провокаций, пока не стало слишком поздно. Альянс должен своевременно продемонстрировать силу, чтобы у диктатора Владимира Путина исчезло желание терроризировать членов блока.

Главные тезисы

  • Альянс должен наказывать Россию за ее наглые провокации.
  • Путин понимает только язык силы и не уважает сдержанных глобальных игроков.

Павел выступает за радикальный подход

По мнению лидера Чехии, Россия и Путин понимают только язык силы, поэтому другие сценарии, кроме этого, просто не сработают.

На этом фоне Павел вспомнил о красноречивом инциденте, когда он возглавлял Военный комитет НАТО.

Именно в этот период Россия много раз нарушала воздушное пространство Турции.

И только после десятого нарушения, которое было явно умышленным, это была провокация и Россия проверяла, как далеко она может зайти, турки разозлились и сбили один из российских самолетов. И наступил мир.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

По мнению политика, такой подход нужно применить и сейчас, чтобы Путин знал свои границы.

Диктатор хочет иметь актуальные данные о том, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как работает интегрированная система противовоздушной обороны НАТО, а также готов ли Альянс дать мощный отпор врагу.

Если кто-то проявляет силу и решительность, то пользуется российским уважением, если кто-то проявляет сдержанность, россияне воспринимают это как слабость, — объяснил лидер Чехии.

В России горит еще один НПЗ

