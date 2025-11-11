Силы обороны ударили по НПЗ в Оренбургской области РФ — видео
Силы обороны ударили по НПЗ в Оренбургской области РФ — видео

Генштаб ВСУ
В России горит еще один НПЗ
11 ноября украинские войска нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез", который находится в Оренбургской области страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Атакованный завод занимается производством более 30 видов нефтепродуктов.
  • Очевидцы сообщают о взрывах и пожаре на территории объекта.

В России горит еще один НПЗ

Первые официальные подробности атаки раскрыл Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что новая операция была проведена с целью ослабления наступательного потенциала армии РФ и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

Завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов — бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, масла и т.д. Проектная мощность переработки — 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

После атаки прогремела серия громких взрывов и вспыхнул пожар непосредственно на территории НПЗ.

Согласно последним данным, украинские воины смогли попасть в одну из установок первичной переработки нефти (АВТ). Детали будут известны чуть позже.

Силы обороны и дальше будут предпринимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и вынуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — сказано в заявлении Генштаба.

