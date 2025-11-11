Силы обороны ударили по НПЗ в Оренбургской области РФ — видео

11 ноября украинские войска нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез", который находится в Оренбургской области страны-агрессорки России.

В России горит еще один НПЗ

Первые официальные подробности атаки раскрыл Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что новая операция была проведена с целью ослабления наступательного потенциала армии РФ и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

Завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов — бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, масла и т.д. Проектная мощность переработки — 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Поделиться

После атаки прогремела серия громких взрывов и вспыхнул пожар непосредственно на территории НПЗ.

Согласно последним данным, украинские воины смогли попасть в одну из установок первичной переработки нефти (АВТ). Детали будут известны чуть позже.