Силы обороны ударили по НПЗ в Оренбургской области РФ — видео

11 ноября украинские войска нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез", который находится в Оренбургской области страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Атакованный завод занимается производством более 30 видов нефтепродуктов.
- Очевидцы сообщают о взрывах и пожаре на территории объекта.
В России горит еще один НПЗ
Первые официальные подробности атаки раскрыл Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Сообщается, что новая операция была проведена с целью ослабления наступательного потенциала армии РФ и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.
После атаки прогремела серия громких взрывов и вспыхнул пожар непосредственно на территории НПЗ.
Согласно последним данным, украинские воины смогли попасть в одну из установок первичной переработки нефти (АВТ). Детали будут известны чуть позже.
