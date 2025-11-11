"Сверхдержава дронов". Как Украина смогла превзойти НАТО

Редакция Bloomberg обращает внимание на то, что на фоне войны с Россией Украина смогла стать сверхдержавой дронов (drone superpower), а также превратилась в мирового лидера в производстве боевых БПЛА. Украина в определенных аспектах уже превзошла страны НАТО в сфере беспилотных технологий.
Главные тезисы
- Украина производит около 4 миллионов беспилотников в год.
- Фактически это больше, чем все страны НАТО вместе взятые.
Прогресс Украины поражает Запад
Как отмечают британские журналисты, страна в состоянии войны смогла создать самую динамичную в мире экосистему дронов, объединяющую фронтовой опыт, быстрые циклы инноваций и государственную поддержку.
По сравнению с другими мировыми игроками, ни одна страна не развивает дроны так интенсивно и в таких масштабах.
Просто сейчас она хочет закрепить этот статус на международном уровне, выходя на рынки НАТО.
Bloomberg фактически признает:
Украина опередила НАТО в практическом применении дронов — в масштабах, скорости производства и адаптации технологий.
Но НАТО имеет преимущество в институциональной, логистической и промышленной базе, то есть в стабильности, сертификации, стандартах и т.д.
Поэтому сейчас украинские компании пытаются интегрировать свои разработки в системы Альянса — перенести боевой опыт в стандартизированную форму, пригодную для экспорта.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-