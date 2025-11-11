"Сверхдержава дронов". Как Украина смогла превзойти НАТО

Редакция Bloomberg обращает внимание на то, что на фоне войны с Россией Украина смогла стать сверхдержавой дронов (drone superpower), а также превратилась в мирового лидера в производстве боевых БПЛА. Украина в определенных аспектах уже превзошла страны НАТО в сфере беспилотных технологий.

Прогресс Украины поражает Запад

Как отмечают британские журналисты, страна в состоянии войны смогла создать самую динамичную в мире экосистему дронов, объединяющую фронтовой опыт, быстрые циклы инноваций и государственную поддержку.

По сравнению с другими мировыми игроками, ни одна страна не развивает дроны так интенсивно и в таких масштабах.

Украина стала сверхдержавой дронов на поле боя, — считает редакция Bloomberg.

Просто сейчас она хочет закрепить этот статус на международном уровне, выходя на рынки НАТО.

Bloomberg фактически признает: