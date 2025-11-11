"Сверхдержава дронов". Как Украина смогла превзойти НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

"Сверхдержава дронов". Как Украина смогла превзойти НАТО

Прогресс Украины поражает Запад
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Редакция Bloomberg обращает внимание на то, что на фоне войны с Россией Украина смогла стать сверхдержавой дронов (drone superpower), а также превратилась в мирового лидера в производстве боевых БПЛА. Украина в определенных аспектах уже превзошла страны НАТО в сфере беспилотных технологий.

Главные тезисы

  • Украина производит около 4 миллионов беспилотников в год.
  • Фактически это больше, чем все страны НАТО вместе взятые.

Прогресс Украины поражает Запад

Как отмечают британские журналисты, страна в состоянии войны смогла создать самую динамичную в мире экосистему дронов, объединяющую фронтовой опыт, быстрые циклы инноваций и государственную поддержку.

По сравнению с другими мировыми игроками, ни одна страна не развивает дроны так интенсивно и в таких масштабах.

Украина стала сверхдержавой дронов на поле боя, — считает редакция Bloomberg.

Просто сейчас она хочет закрепить этот статус на международном уровне, выходя на рынки НАТО.

Bloomberg фактически признает:

  • Украина опередила НАТО в практическом применении дронов — в масштабах, скорости производства и адаптации технологий.

  • Но НАТО имеет преимущество в институциональной, логистической и промышленной базе, то есть в стабильности, сертификации, стандартах и т.д.

  • Поэтому сейчас украинские компании пытаются интегрировать свои разработки в системы Альянса — перенести боевой опыт в стандартизированную форму, пригодную для экспорта.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Этого не произойдет". Трампа дал громкое обещание касательно РФ
The White House
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько солдат РФ прорвались в Покровск — данные ДШВ
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Ситуация в Покровске – что говорят в ДШВ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет убрать из резолюции ООН упоминание о целостности Украины и осуждение РФ
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?