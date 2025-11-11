"Наддержава дронів". Як Україна змогла перевершити НАТО

Редакція Bloomberg звертає увагу на те, що на тлі війни з Росією Україна змогла стати “наддержавою дронів” (drone superpower), а також перетворилася на світового лідера у виробництві бойових БпЛА. Україна в певних аспектах уже перевершила країни НАТО у сфері безпілотних технологій.
Головні тези:
- Україна виробляє близько 4 мільйони безпілотників на рік.
- Фактично це навіть більше, ніж усі країни НАТО разом узяті.
Прогрес України вражає Захід
Як зазначають британські журналісти, країна у стані війни змогла створити найдинамічнішу у світі екосистему дронів, яка поєднує фронтовий досвід, швидкі цикли інновацій і державну підтримку.
У порівняні з іншими світовими гравцями, жодна не розвиває дрони так інтенсивно і в таких масштабах.
Просто зараз вона хоче закріпити цей статус на міжнародному рівні, виходячи на НАТОвські ринки.
Bloomberg фактично визнає:
Україна випередила НАТО в практичному застосуванні дронів — у масштабах, швидкості виробництва та адаптації технологій.
Але НАТО має перевагу в інституційній, логістичній та промисловій базі — тобто у стабільності, сертифікації, стандартах тощо.
Саме тому зараз українські компанії намагаються інтегрувати свої розробки у системи Альянсу — перенести бойовий досвід у стандартизовану форму, придатну для експорту.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-