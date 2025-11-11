"Наддержава дронів". Як Україна змогла перевершити НАТО

Редакція Bloomberg звертає увагу на те, що на тлі війни з Росією Україна змогла стати “наддержавою дронів” (drone superpower), а також перетворилася на світового лідера у виробництві бойових БпЛА. Україна в певних аспектах уже перевершила країни НАТО у сфері безпілотних технологій.

Прогрес України вражає Захід

Як зазначають британські журналісти, країна у стані війни змогла створити найдинамічнішу у світі екосистему дронів, яка поєднує фронтовий досвід, швидкі цикли інновацій і державну підтримку.

У порівняні з іншими світовими гравцями, жодна не розвиває дрони так інтенсивно і в таких масштабах.

Україна стала наддержавою дронів на полі бою, — вважає редакція Bloomberg. Поширити

Просто зараз вона хоче закріпити цей статус на міжнародному рівні, виходячи на НАТОвські ринки.

Bloomberg фактично визнає: