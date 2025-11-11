Скільки солдатів РФ прорвалися у Покровськ — дані ДШВ

7 корпус Десантно-штурмових військ офіційно підтвердив, що станом на ранок 11 листопада у Покровську Донецької області перебуває понад 300 російських загарбників. Також повідомляється, що ворог робить все можливе для захоплення міста.

Ситуація в Покровську — що кажуть у ДШВ

Українські воїни наголошують, що протягом останніх днів російські окупанти активізували зусилля для проникнення у місто на легкій техніці через південні околиці.

Для реалізації цього плану противник скористався погіршенням погодних умов, насамперед густим туманом.

Що важливо розуміти, цей фактор перешкоджає роботі повітряної розвідки та ураженню на відкритій місцевості.

Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною — вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Водночас Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості.

Воїни ДШВ звертають увагу на те, що з початку листопада українські воїни встигли ліквідувати у межах міста 162 солдата РФ, ще 39 — поранено.