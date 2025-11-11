Скільки солдатів РФ прорвалися у Покровськ — дані ДШВ
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки солдатів РФ прорвалися у Покровськ — дані ДШВ

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Ситуація в Покровську - що кажуть у ДШВ

7 корпус Десантно-штурмових військ офіційно підтвердив, що станом на ранок 11 листопада у Покровську Донецької області перебуває понад 300 російських загарбників. Також повідомляється, що ворог робить все можливе для захоплення міста.

Головні тези:

  • Армія РФ має конкретну ціль — оточення усієї агломерації.
  • Оборона міста триває, до неї залучені різні ланки Сил оборони України.

Ситуація в Покровську — що кажуть у ДШВ

Українські воїни наголошують, що протягом останніх днів російські окупанти активізували зусилля для проникнення у місто на легкій техніці через південні околиці.

Для реалізації цього плану противник скористався погіршенням погодних умов, насамперед густим туманом.

Що важливо розуміти, цей фактор перешкоджає роботі повітряної розвідки та ураженню на відкритій місцевості.

Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною — вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Водночас Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості.

Воїни ДШВ звертають увагу на те, що з початку листопада українські воїни встигли ліквідувати у межах міста 162 солдата РФ, ще 39 — поранено.

Зачистка Покровська триває — до операції доєдналися різні ланки Сил оборони — БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, ГУР, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін вирішив добити російський бізнес для продовження війни
Путін
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна "бавовна" накрила Саратовський НПЗ, Крим та ТОТ Донеччини — відео
Генштаб ЗСУ
Генштаб звітує про ураження кількох важливих ворожих цілей
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Цього не станеться". Трампа дав гучну обіцянку щодо РФ
The White House
Трамп обіцяє, що не допустить Третю світову

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?