Сколько солдат РФ прорвались в Покровск — данные ДШВ

7 корпус Десантно-штурмовых войск официально подтвердил, что по состоянию на утро 11 ноября в Покровске Донецкой области находится более 300 российских захватчиков. Также сообщается, что враг делает все возможное для захвата города.
Главные тезисы
- Армия РФ имеет конкретную цель – окружение всей агломерации.
- Оборона города продолжается, к ней привлечены разные звенья Сил обороны Украины.
Ситуация в Покровске — что говорят в ДШВ
Украинские воины подчеркивают, что в течение последних дней российские оккупанты активизировали усилия для проникновения в город на легкой технике через южные окраины.
Для реализации этого плана противник воспользовался ухудшением погодных условий, в первую очередь густым туманом.
Что важно понимать, этот фактор препятствует работе воздушной разведки и поражениям на открытой местности.
Воины ДШВ обращают внимание на то, что с начала ноября украинские воины успели ликвидировать в пределах города 162 солдата РФ, еще 39 ранены.
Зачистка Покровска продолжается — к операции присоединились разные звенья Сил обороны — БПС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, ГУР, Нацгвардии, Нацполиции и другие.
