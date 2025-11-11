Сколько солдат РФ прорвались в Покровск — данные ДШВ
Сколько солдат РФ прорвались в Покровск — данные ДШВ

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Ситуация в Покровске – что говорят в ДШВ
7 корпус Десантно-штурмовых войск официально подтвердил, что по состоянию на утро 11 ноября в Покровске Донецкой области находится более 300 российских захватчиков. Также сообщается, что враг делает все возможное для захвата города.

Главные тезисы

  • Армия РФ имеет конкретную цель – окружение всей агломерации.
  • Оборона города продолжается, к ней привлечены разные звенья Сил обороны Украины.

Ситуация в Покровске — что говорят в ДШВ

Украинские воины подчеркивают, что в течение последних дней российские оккупанты активизировали усилия для проникновения в город на легкой технике через южные окраины.

Для реализации этого плана противник воспользовался ухудшением погодных условий, в первую очередь густым туманом.

Что важно понимать, этот фактор препятствует работе воздушной разведки и поражениям на открытой местности.

В настоящее время в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной — выйти на северные границы Покровска с дальнейшей попыткой окружить агломерацию. В то же время Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости.

Воины ДШВ обращают внимание на то, что с начала ноября украинские воины успели ликвидировать в пределах города 162 солдата РФ, еще 39 ранены.

Зачистка Покровска продолжается — к операции присоединились разные звенья Сил обороны — БПС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, ГУР, Нацгвардии, Нацполиции и другие.

