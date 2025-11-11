Сили оборони вдарили по НПЗ в Оренбурзькій області РФ — відео

11 листопада українські війська завдали удару по потужностях нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез", який знаходиться в Оренбурзькій області країни-агресорки Росії.

У Росії горить ще один НПЗ

Перші офіційні подробиці атаки розкрив Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомляється, що нову операцію провели з метою ослаблення наступального потенціалу армії РФ та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по нафтопереробного заводу “Орскнєфтєоргсінтез” в Оренбурзькій області РФ.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки — 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Після здійснення атаки прогриміла серія гучних вибухів та спалахнула пожежа безпосередньо на території НПЗ.

Згідно з останніми даними, українські воїни змогли влучити в одну з установок первинної переробки нафти (АВТ). Деталі будуть відомі згодом.