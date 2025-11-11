Українські воїни вимушено відійшли з деяких позицій на Запоріжжі
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни вимушено відійшли з деяких позицій на Запоріжжі

Що відбувається на Запоріжжі
Джерело:  РБК Україна

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин офіційно підтвердив, що українські оборонці вимушені були відступити з позицій біля п'яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

Головні тези:

  • Армія РФ суттєво посилила наступ на цій ділянці фронту.
  • Українські бійці відійшли з позицій заради збереження життя особового складу.

Що відбувається на Запоріжжі

За словами Волошина, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках останні кілька діб невпинно точаться інтенсивні бої.

Російські окупанти використовують усі види наявного озброєння, щоб витіснити українських захисників з їхнім позицій.

Протягом останніх днів на цій ділянці фронту відбулося близько сотні бойових зіткнень.

На тлі значної активізації російських штурмів (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тисяч боєприпасів) Сили оборони буле змушені відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

Головна мета такого кроку — збереження життя особового складу.

Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіяють їхнім спробам утриматись, — наголосив Волошин.

Окрім того, він офіційно підтвердив, що за Рівнопілля, Солодке та Яблукове точаться жорстокі бої.

Саме там армія РФ зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

