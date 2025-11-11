Украинские воины вынужденно отошли с некоторых позиций на Запорожье

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин официально подтвердил, что украинские защитники вынуждены были отступить с позиций около пяти населенных пунктов в двух направлениях в Запорожской области.
Главные тезисы
- Армия РФ существенно усилила наступление на этом участке фронта.
- Украинские бойцы отошли с позиций ради сохранения жизни личного состава.
Что происходит на Запорожье
По словам Волошина, на Александровском и Гуляйпольском направлениях последние несколько суток непрерывно идут интенсивные бои.
Российские оккупанты используют все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить украинских защитников с их позиций.
В последние дни на этом участке фронта произошло около сотни боевых столкновений.
На фоне значительной активизации российских штурмов (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тысяч боеприпасов) Силы обороны были вынуждены отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.
Главная цель такого шага — сохранение жизни личного состава.
Кроме того, он официально подтвердил, что за Ровнополье, Сладкое и Яблоковое идут жестокие бои.
Там армия РФ с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского.
