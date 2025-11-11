Украинские воины вынужденно отошли с некоторых позиций на Запорожье
Украинские воины вынужденно отошли с некоторых позиций на Запорожье

Что происходит на Запорожье
Источник:  РБК Украина

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин официально подтвердил, что украинские защитники вынуждены были отступить с позиций около пяти населенных пунктов в двух направлениях в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Армия РФ существенно усилила наступление на этом участке фронта.
  • Украинские бойцы отошли с позиций ради сохранения жизни личного состава.

Что происходит на Запорожье

По словам Волошина, на Александровском и Гуляйпольском направлениях последние несколько суток непрерывно идут интенсивные бои.

Российские оккупанты используют все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить украинских защитников с их позиций.

В последние дни на этом участке фронта произошло около сотни боевых столкновений.

На фоне значительной активизации российских штурмов (ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тысяч боеприпасов) Силы обороны были вынуждены отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

Главная цель такого шага — сохранение жизни личного состава.

Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам закрепиться, — подчеркнул Волошин.

Кроме того, он официально подтвердил, что за Ровнополье, Сладкое и Яблоковое идут жестокие бои.

Там армия РФ с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского.

