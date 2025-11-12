Команда российского диктатора Владимира Путина снова начала публично врать, что якобы готова "к продолжению прямых переговоров с украинской стороной" для завершения войны.

Кремль снова имитирует готовность к мирным переговорам

В этот раз об этом заявил временный поверенный по делам России в Турции Алексей Иванов.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, украинской делегацией, — цинично отметил он. Поделиться

Иванов также указал на неизменную позицию официальной Анкары в этом вопросе.

Как известно, команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана постоянно повторяет, что стамбульская площадка остается в распоряжении Киева и Москвы.

Эта дверь остается для нас открытой. В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент, — лжет приспешник Путина. Поделиться

Кроме того, Иванов напомнил, что команда российского диктатора в ходе предварительных раундов переговоров передала ряд собственных предложений.