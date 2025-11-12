"Мы готовы". Команда Путина публично обратилась к Украине

Команда российского диктатора Владимира Путина снова начала публично врать, что якобы готова "к продолжению прямых переговоров с украинской стороной" для завершения войны.
Главные тезисы
- Москва продолжает делать вид, что настроена на диалог с Украиной.
- Правда заключается в том, что Путин продолжает войну и не собирается останавливать боевые действия.
Кремль снова имитирует готовность к мирным переговорам
В этот раз об этом заявил временный поверенный по делам России в Турции Алексей Иванов.
Иванов также указал на неизменную позицию официальной Анкары в этом вопросе.
Как известно, команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана постоянно повторяет, что стамбульская площадка остается в распоряжении Киева и Москвы.
Кроме того, Иванов напомнил, что команда российского диктатора в ходе предварительных раундов переговоров передала ряд собственных предложений.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-