"Мы готовы". Команда Путина публично обратилась к Украине
Категория
Политика
Дата публикации

"Мы готовы". Команда Путина публично обратилась к Украине

Кремль снова имитирует готовность к мирным переговорам
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Команда российского диктатора Владимира Путина снова начала публично врать, что якобы готова "к продолжению прямых переговоров с украинской стороной" для завершения войны.

Главные тезисы

  • Москва продолжает делать вид, что настроена на диалог с Украиной.
  • Правда заключается в том, что Путин продолжает войну и не собирается останавливать боевые действия.

Кремль снова имитирует готовность к мирным переговорам

В этот раз об этом заявил временный поверенный по делам России в Турции Алексей Иванов.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, украинской делегацией, — цинично отметил он.

Иванов также указал на неизменную позицию официальной Анкары в этом вопросе.

Как известно, команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана постоянно повторяет, что стамбульская площадка остается в распоряжении Киева и Москвы.

Эта дверь остается для нас открытой. В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент, — лжет приспешник Путина.

Кроме того, Иванов напомнил, что команда российского диктатора в ходе предварительных раундов переговоров передала ряд собственных предложений.

Озвучивался целый ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн. К сожалению, пока положительной реакции на эти инициативы с украинской стороны мы не получили, — сетует российский дипломат.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Невозможно выиграть". Генсек НАТО озвучил Путину четкое предупреждение
Рютте публично обратился к Путину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это был провал". Почему на самом деле Лавров разозлил Путина
Лавров разрушил свою репутацию в глазах Путина?
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Чехии назвал единственный способ остановить Путина
Павел выступает за радикальный подход

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?