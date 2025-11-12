Українські воїни зірвали спробу армії РФ прорватися у Костянтинівку
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни зірвали спробу армії РФ прорватися у Костянтинівку

ЗСУ
Read in English
Джерело:  online.ua

Військові з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу змогли зірвати спроби російських загарбників прорватися у Костянтинівку Донецької області — армія РФ змушена була відступити зі втратами.

Головні тези:

  • Росіяни намагалися скористатися погодними умовами, однак потрапили у пастку.
  • Станом на 12 листопада Костянинівка знаходиться під контролем України.

Росіяни провалили наступ на Костянтинівку

За словами захисників, російські загарбники вирішили скористатися густим туманом на Костянтинівському напрямку.

Під його прикриттям намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Окупанти стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Не вийшло, — наголошують бійці з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Українські розвідники змогли вчасно помітити рух російських груп, а також “зустріти їх гаряче”.

Що важливо розуміти, туман став пасткою для армії РФ — окупанти не могли зрозуміти, звідки прилітає, а оборонці працювали чітко й прицільно.

За словами воїнів, у результаті ворог відчув, що таке насправді потужна відсіч.

Втрати особового складу значні. Частина груп відступила, решта залишилася в полях. Техніку пошкоджено.

Українські військові запевняють, що Костянинівка — під контролем ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Прокремлівський президент Сербії Вучич готується до війни з Росією
Вучич
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони вдарили по російському заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Путін і таємні кімнати". Для диктатора створили загадкові кабінети
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?