Українські воїни зірвали спробу армії РФ прорватися у Костянтинівку

Під його прикриттям намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Окупанти стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Не вийшло, — наголошують бійці з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.