Українські воїни зірвали спробу армії РФ прорватися у Костянтинівку

Військові з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу змогли зірвати спроби російських загарбників прорватися у Костянтинівку Донецької області — армія РФ змушена була відступити зі втратами.
Головні тези:
- Росіяни намагалися скористатися погодними умовами, однак потрапили у пастку.
- Станом на 12 листопада Костянинівка знаходиться під контролем України.
Росіяни провалили наступ на Костянтинівку
За словами захисників, російські загарбники вирішили скористатися густим туманом на Костянтинівському напрямку.
Українські розвідники змогли вчасно помітити рух російських груп, а також “зустріти їх гаряче”.
Що важливо розуміти, туман став пасткою для армії РФ — окупанти не могли зрозуміти, звідки прилітає, а оборонці працювали чітко й прицільно.
За словами воїнів, у результаті ворог відчув, що таке насправді потужна відсіч.
Українські військові запевняють, що Костянинівка — під контролем ЗСУ.
