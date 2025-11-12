Сили оборони вдарили по російському заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів
Категорія
Події
Дата публікації

Сили оборони вдарили по російському заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів

Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Read in English

12 листопада Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські війська успішно атакували інфраструктуру ТОВ “Ставролєн” у російському Будьоновську та склад боєприпасів на ТОТ Донецької області.

Головні тези:

  • Зафіксовано ураження ворожих цілей та вибухи, почалися пожежі.
  • Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Як зазначає Генштаб ЗСУ, нові операції були здійснені з метою зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу армії РФ.

Підрозділи українських військ здійснили потужні атаки на інфраструктуру ТОВ Ставролєн” (Будьоновськ, Ставропольський край, РФ).

Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії рф. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

Після атаки прогриміла серія вибухів, почалася пожежа в районі цілі.

Також під удари Сил оборони України потрапив склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області.

Усі наслідки атаки наразі з'ясовуються й будуть оголошені згодом

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ.

