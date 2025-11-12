Сили оборони вдарили по російському заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів

12 листопада Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські війська успішно атакували інфраструктуру ТОВ “Ставролєн” у російському Будьоновську та склад боєприпасів на ТОТ Донецької області.
Головні тези:
- Зафіксовано ураження ворожих цілей та вибухи, почалися пожежі.
- Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Як зазначає Генштаб ЗСУ, нові операції були здійснені з метою зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу армії РФ.
Підрозділи українських військ здійснили потужні атаки на інфраструктуру ТОВ Ставролєн” (Будьоновськ, Ставропольський край, РФ).
Після атаки прогриміла серія вибухів, почалася пожежа в районі цілі.
Також під удари Сил оборони України потрапив склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області.
Усі наслідки атаки наразі з'ясовуються й будуть оголошені згодом
