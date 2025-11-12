Росія вимушена продавати нафту з аномальними знижками

Дисконт на російську нафту Urals до Brent в порту Приморськ 10 листопада зріс до 19,4 доларів за барель. Що важливо розуміти, це є абсолютним антирекордом у 2025 році.

Росія зіткнулася з новою проблемою

Журналісти звертають увагу на те, що ще на початку листопада розмір знижок коливався на рівні 13–14 дол за барель.

Ситуація почала суттєво погіршуватися після санкційних ударів президента США Дональда Трампа по "Лукойлу" та "Роснефти".

За словами економістів, максимальні знижки Urals до Brent були зафіксовані у другому кварталі 2022 року: 31,9 дол за барель і в першому кварталі 2023 року — 30 дол за барель.

Однак, що важливо розуміти, у ті періоди нафта була значно дорожчою за показники 2025 року.

За оцінками, вартість Brent на початку листопада становила 65,8 дол за тонну.

Останній раз знижки на роснафту досягали позначки вище 15 дол за барель на початку 2025 року після введення масштабного пакету санкцій США проти "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", понад 180 суден.

Кремль також не може ігнорувати той факт, що найбільші покупці російської нафти, насамперед, Індія та Китай, почали повільно скорочувати закупівлі російської нафти під тиском США.